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Антикоррозионная профессиональная обработка авто

03 августа 2022 15:55  [220]

Результатом антикоррозионной обработки машины является ее надежная защита от негативного внешнего действия. Специальное покрытие предупреждает ржавление, соответственно повышает срок эксплуатации авто. Сервис антикорр.бу предоставляет владельцам ТС комплексные услуги, направленные на действенную защиту от коррозии.

Выгодные предложения

В работе специалисты пользуются только профессиональными материалами известных торговых марок, зарекомендовавшими себя с положительной стороны. Они выступают надежным щитом для машин, курсирующих по Беларуси. Чтобы понять всю важность мероприятия, стоит детальнее разобраться в его особенностях и свойствах.

Транспортное средство, подвергающееся ежедневной эксплуатации, регулярно сталкивается с действием вредных факторов. С течением времени неизбежно развивается коррозия. Любая деталь рано или поздно поражается ржавчиной, чаще всего страдает днище с кузовом. Именно эти детали на постоянной основе контактируют с:


  • солевыми составами;

  • окружающей средой;

  • антигололедными компонентами;

  • химическими веществами, присутствующими на зимних дорогах.

Некоторые владельцы машин полагаются на защиту, оказываемую антикор обработкой непосредственно с завода. Но не стоит на нее возлагать большие надежды, т.к. созданный первичный слой очень быстро утрачивает изначальные свойства. Специалисты рекомендуют своевременно проводить обработку авто против коррозии в Минске. Так техника будет служить долгие годы и не нуждаться в капитальном ремонте.

Суть процедуры

К антикоррозионной трудоемкой отделке машины мастера основательно подготавливаются, ведь мероприятие представлено несколькими этапами. Изначально обследуется кузов, определяются масштабы повреждения. Наносятся специальные вещества против коррозии, ни подбираются в отдельности для конкретной поврежденной зоны.

Опытные специалисты автосервиса на практике для достижения лучшего эффекта создают защитное покрытие по всему автомобильному кузову, покрывают:


  • днище вместе с колесными арками;

  • внутренние дверные полости, ниши в крыльях, багажнике;

  • выемки и небольшие углубления на лонжеронах, порогах.

Подобная обработка имеет массу преимуществ. Упрочняются и сохраняются в целостности отдельные кузовные детали. Выгодная и быстрая по времени продажа машины, т.к. ее стоимость на порядок увеличивается при наличии покрытия типа Dinitrol. Кроме того транспортное средство всегда выглядит презентабельно и стильно.

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