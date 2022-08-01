Депутаты Госдумы РФ приняли участие в совещании по организации оздоровительного отдыха студентов в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

По инициативе "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области 3 августа прошел круглый стол "Организация оздоровительного отдыха студентов в Нижегородской области". Модератором выступила депутат Государственной Думы Наталья Назарова.

В мероприятии приняли участие депутаты фракции "Единой России" Госдумы от Нижегородской области и регионального парламента, представители областного министерства образования, науки и молодежной политики, высших учебных заведений, молодежных организаций, студенты.

Обсуждения по данной теме проходят по поручению председателя российского парламента Вячеслава Володина в ряде субъектов страны. Как ранее заявил спикер, некоторые вузовские турбазы после закрытия в связи с пандемией в 2020 году не работают до сих пор.

"Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы узнать, как обстоят дела в Нижегородской области, вместе проработать проблемные вопросы и вынести конкретные предложения. Далее они будут направлены председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и Правительству РФ для последующих принятий решений", - отметила Наталья Назарова.

В рамках круглого участники рассказали об организации оздоровительного отдыха студентов в каждом своем вузе и поделились проблемами, с которыми они сталкиваются.

В регионе функционирует девять лагерей, которые в смену готовы принять порядка 1,6 тыс. человек. Два лагеря на данный момент не работают.

"Нижегородская область – мощный студенческий центр, у нас более 90 тысяч студентов. И мы очень рады, что, несмотря на пандемию, в университетах сохранились студенческие лагеря, причем большинство из них находятся в замечательном месте, на берегу Горьковского моря. Однако, конечно, лагеря чуть "уставшие", поскольку на их содержание не выделяется, к сожалению, достаточное государственное финансирование. Но запрос на их деятельность есть, это очень хорошая площадка для проведения различных обучающих тематических смен и тренингов", - отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

По итогам обсуждений большинство поддержали предложения рассмотреть возможность принятия мер для обновления инфраструктуры учреждений, а также сформировать соглашение, согласно которому студенты институтов и учреждений средне-профессионального образования, не имеющих собственных мест отдыха, смогут посещать университетские лагеря.

"Для воспитания молодого человека, способного к саморазвитию, самообразованию, обладающего четкой гражданской позицией, возможностей только учебного процесса явно недостаточно. Каникулы для студентов являются возможностью не только отдохнуть от учебы, но и включиться в активную социально значимую, полезную и интересную для них деятельность", - подчеркнула Наталья Назарова.