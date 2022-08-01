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Общество

Новым главным врачом Нижегородского центра крови стал Сергей Чистяков

04 августа 2022 13:41  [303] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новым главным врачом Нижегородского центра крови стал Сергей Чистяков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Как рассказал глава Минздрава, Сергей Чистяков - сильный специалист клиницист в области трансфузиологии, под руководством которого Центр крови удержит российское лидерство и станет клинической и научной базой для ВУЗов ПФО. 

Также Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул важность сохранения кадров центра и обновления технологий в нем. Особое внимание необходимо уделять донорам, которые должны получать комплексную поддержку.

"Спасибо коллективу Центра Крови за командную работу! Так держать!", - написал министр.

Напомним, что предыдущий главврач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой, заслуженный врач РФ Константин Кузнецов, возглавлявший Центр с 1992 по 2020 год, скончался от последствий коронавируса в декабре 2020 года.

В декабре 2021 года доктору открыли мемориальную доску на здании Центра.

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Теги:
больницы Здравоохранение Назначения
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