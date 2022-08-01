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Новым главным врачом Нижегородского центра крови стал Сергей Чистяков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Как рассказал глава Минздрава, Сергей Чистяков - сильный специалист клиницист в области трансфузиологии, под руководством которого Центр крови удержит российское лидерство и станет клинической и научной базой для ВУЗов ПФО.
Также Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул важность сохранения кадров центра и обновления технологий в нем. Особое внимание необходимо уделять донорам, которые должны получать комплексную поддержку.
"Спасибо коллективу Центра Крови за командную работу! Так держать!", - написал министр.
Напомним, что предыдущий главврач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой, заслуженный врач РФ Константин Кузнецов, возглавлявший Центр с 1992 по 2020 год, скончался от последствий коронавируса в декабре 2020 года.
В декабре 2021 года доктору открыли мемориальную доску на здании Центра.
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