Госбюро и администрация Дзержинска подписали соглашение о взаимодействии Общество

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Госюрбюро и администрация Дзержинска заключили соглашение о взаимодействии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в ГКУ НО" Госбюро по Нижегородской области".

Документ был подписан управляющим делами администрации Дзержинска Дмитрием Меснянкиным и директором ГКУ НО "Госюрбюро по Нижегородской области" Максимом Фомичевым.

Соглашение позволит обеспечить доступность бесплатной квалифицированной юридической помощи жителям города, прежде всего, малоимущим, инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, родителям детей-инвалидов, а также многодетным семьям, одиноким родителям, неработающим пенсионерам и пр.

"У администрации Дзержинска уже есть положительный опыт сотрудничества с нижегородским Госюрбюро. С 2021 года специалисты проводили выездные юридические консультации для жителей Дзержинска и систематически обеспечивали адресную юрпомощь гражданам. Теперь в рамках соглашения эта работа будет вестись на регулярной основе. Важно, чтобы юридическая помощь становилась более доступной для населения", – сказал Дмитрий Меснянкин.

Главный юрисконсульт ГКУ НО "Государственное юридическое бюро по Нижегородской области" Роман Егоров провел бесплатную консультацию для жителей Дзержинска. Вопросы, заданные специалисту, касались в том числе заключения и расторжения договоров безвозмездного пользования помещением.

Кроме того, в Госюрбюро жители Нижегородской области часто обращаются с вопросами, касающимися сделок с недвижимым имуществом, защиты прав потребителей, составлении исков в суд по возмещению ущерба, установлении пособия по безработице и т.д.

"Запрос в обществе на получение гражданами государственной бесплатной юридической помощи подтвержден активным спросом и весьма очевиден. В настоящее время только государственные структуры способны обеспечить стабильность в удовлетворении запроса населения на качественную правовую услугу. Рост количества обращений граждан за доступной бесплатной юридической помощью в государственные учреждения говорит о реальной возможности сокращения затрат населения на услуги платных юристов в регионе", – сказал Максим Фомичев.

Напомним, что развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь, было поддержано 13 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным на совещании кабинета министров.