Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Летние кинотеатры в нижегородских парках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2022 20:29  [263] Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году
04 августа 2022 18:44  [227] Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности
04 августа 2022 18:23  [368] Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа
04 августа 2022 18:02  [221] Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество"
04 августа 2022 17:33  [282] Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году
04 августа 2022 17:26  [234] Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров
04 августа 2022 17:17  [230] Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа
04 августа 2022 17:08  [193] Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе
04 августа 2022 16:53  [172] Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области
04 августа 2022 16:43  [176] Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства
Общество

Госбюро и администрация Дзержинска подписали соглашение о взаимодействии

04 августа 2022 13:55  [187] Общество
Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Госюрбюро и администрация Дзержинска заключили соглашение о взаимодействии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в ГКУ НО" Госбюро по Нижегородской области".

Документ был подписан управляющим делами администрации Дзержинска Дмитрием Меснянкиным и директором ГКУ НО "Госюрбюро по Нижегородской области" Максимом Фомичевым.

Соглашение позволит обеспечить доступность бесплатной квалифицированной юридической помощи жителям города, прежде всего, малоимущим, инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, родителям детей-инвалидов, а также многодетным семьям, одиноким родителям, неработающим пенсионерам и пр.

"У администрации Дзержинска уже есть положительный опыт сотрудничества с нижегородским Госюрбюро. С 2021 года специалисты проводили выездные юридические консультации для жителей Дзержинска и систематически обеспечивали адресную юрпомощь гражданам. Теперь в рамках соглашения эта работа будет вестись на регулярной основе. Важно, чтобы юридическая помощь становилась более доступной для населения", – сказал  Дмитрий Меснянкин.

Главный юрисконсульт ГКУ НО "Государственное юридическое бюро по Нижегородской области" Роман Егоров провел бесплатную консультацию для жителей Дзержинска. Вопросы, заданные специалисту, касались в том числе заключения и расторжения договоров безвозмездного пользования помещением.

Кроме того, в Госюрбюро жители Нижегородской области часто обращаются с вопросами, касающимися сделок с недвижимым имуществом, защиты прав потребителей, составлении исков в суд по возмещению ущерба, установлении пособия по безработице и т.д.

"Запрос в обществе на получение гражданами государственной бесплатной юридической помощи подтвержден активным спросом и весьма очевиден. В настоящее время только государственные структуры способны обеспечить стабильность в удовлетворении запроса населения на качественную правовую услугу. Рост количества обращений граждан за доступной бесплатной юридической помощью в государственные учреждения говорит о реальной возможности сокращения затрат населения на услуги платных юристов в регионе", – сказал Максим Фомичев.

Напомним, что развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь, было поддержано 13 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным на совещании кабинета министров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph