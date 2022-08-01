Волонтеры ОМК убрали мусор с набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде Общество

Фото пресс-служба ОМК

Волонтеры экологического движения Объединенной металлургической компании (ОМК) очистили от мусора берега Гребного канала в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба ОМК, акция прошла в рамках экоповестки музыкального фестиваля "Рок чистой воды", одним из партнеров которого выступила ОМК.

В экологической инициативе участвовали жители Нижнего Новгорода и сотрудники выксунского завода ОМК – всего более 50 человек. В общей сложности они собрали более 20 кубических метров мусора. Также в рамках акции организаторы фестиваля и волонтеры выпустили в реку Волгу 2 500 молодых особей стерляди.

"В былые времена стерлядь в нашем крае была обычной промысловой рыбой, сейчас же из-за массового вылова она находится под угрозой исчезновения. Важно этого не допустить. Я рад, что своим участием в экологической акции помогаю сохранить нашу природу", – поделился сотрудник выксунского завода ОМК Артем Плотников.

"ОМК на системной основе поддерживает проекты по очистке лесов, водоемов, благоустройству территорий, развивает собственное экологическое движение. К инициативам сотрудников ОМК охотно присоединяются и местные жители, которые вносят свой вклад в улучшение экологии родного региона", – отметил начальник управления по промышленной экологии выксунского завода ОМК Всеволод Агеев.

Справка

Экологическое волонтерское движение ОМК создано в 2022 году в рамках грантового конкурса "ОМК-Партнерство". Его участниками являются сотрудники челябинского, чусовского, выксунского, белгородского заводов Объединенной металлургической компании, вагоноремонтной компании "ОМК Стальной путь" и металлоломной компании "ОМК ЭкоМеталл".

Музыкально-экологический фестиваль "Рок чистой воды" – это советский и российский рок-фестиваль, организованный музыкантами и экологами. Впервые он прошел в 1990 году в городе Горьком (сейчас – Нижний Новгород). После 26-летнего перерыва в 2016 году фестиваль возродили. Его неизменной составляющей является экологическая направленность.