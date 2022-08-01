Компания "Ронбел" - производитель картонных коробок

Подобрать упаковочные коробки не так просто, как может показаться. Есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание в обязательном порядке.

Полезная информация о компании-производителе

"Ронбел" ronbel.ru – известная компания, которая занимается производством коробок из картона. Свое существование компания ведет с 2014-го года и с тех пор успела зарекомендовать себя отличным образом. Готовая продукция доставляется не только по Москве и области, но и отправляется в регионы.

У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые выполняют свою работу на современном оборудовании. Благодаря инновационному подходу и мастерству специалистов получается добиться отличного результата и получить качественный продукт. Товары, которые заказывают наши клиенты – это качественные изделия, которые соответствуют всем заявленным требованиям.

Нам совершенно не важно, какие коробки изготавливать. Даже самые сложные заказы будут изготовлены в срок. Часто к нам обращаются клиенты, которые просят изготовить что-то особенное. Мы беремся и за такое. Индивидуальный заказ выполняется в течение 3-х дней. В случае, если клиент не может ждать, то мы можем предложить готовые изделия. Доставка готовых изделий по Москве и области занимает не больше 3-х часов.

Основные типы

Все картонные коробки, которые представлены в продаже, можно разделить на следующие типы:



Маленькие. В эту категорию входят коробки, которые используются для того, чтобы упаковать одежду, книги и другие мелочи. Перенести такую коробку не сложно. Она позволяет сохранить вещи в целости и сохранности.

Средние. Коробки такого размера уже называют универсальными. Зачастую, такие коробки используют для переезда. Встретить их можно и в различных магазинах. К примеру, бытовая техника упаковывается в такие коробки, посуда и прочие вещи еще на фирме прячут в такие коробки, чтобы их не повредить. Многие люди покупают такие коробки для того, чтобы хранить в них старые фотографии и различные документы. Размеры коробки позволяют собрать в одном месте различные вещи.

Большие. Подобные коробки нужны для того, чтобы в них перевозить и хранить габаритные вещи и предметы. Однако, нужно подбирать легкие предметы, потому что картонная коробка попросту не выдержит. Большие коробки заказывают для того, чтобы хранить в них постельное белье, одеяла, подушки, игрушки и прочее. Если поместить в большую коробку, например, книги, то переместить такую коробку будет проблематично. К тому же, если коробку перегрузить, то она порвется и содержимое вывалится наружу.



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