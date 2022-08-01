Компания "Ронбел" - производитель картонных коробок

Подобрать упаковочные коробки не так просто, как может показаться. Есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание в обязательном порядке.
Полезная информация о компании-производителе
"Ронбел" ronbel.ru – известная компания, которая занимается производством коробок из картона. Свое существование компания ведет с 2014-го года и с тех пор успела зарекомендовать себя отличным образом. Готовая продукция доставляется не только по Москве и области, но и отправляется в регионы.
У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые выполняют свою работу на современном оборудовании. Благодаря инновационному подходу и мастерству специалистов получается добиться отличного результата и получить качественный продукт. Товары, которые заказывают наши клиенты – это качественные изделия, которые соответствуют всем заявленным требованиям.
Нам совершенно не важно, какие коробки изготавливать. Даже самые сложные заказы будут изготовлены в срок. Часто к нам обращаются клиенты, которые просят изготовить что-то особенное. Мы беремся и за такое. Индивидуальный заказ выполняется в течение 3-х дней. В случае, если клиент не может ждать, то мы можем предложить готовые изделия. Доставка готовых изделий по Москве и области занимает не больше 3-х часов.
Основные типы
Все картонные коробки, которые представлены в продаже, можно разделить на следующие типы:
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