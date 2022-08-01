Акция помощи зооприютам "Лучший друг" стартовала в Нижегородской обасти

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В Нижегородской области стартовала всероссийская благотворительная акция помощи зооприютам "Лучший друг".
В частности, с 4 по 18 августа организован сбор кормов, медикаментов, аксессуаров, бытовых предметов для бездомных животных, находящихся в приютах.
Акция проходит при содействии Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия".
Принять участие в акции могут все желающие.
В настоящее время для подопечных приютов требуются:
Все собранные корма, медикаменты и аксессуары для животных волонтёры "Единой России" передадут в приют для бездомных животных "Сострадание НН".
Животные сюда попадают чаще всего больные и раненые. Сотрудники и волонтёры ухаживают за ними, а опытные ветеринары спасают жизни.
Передать корм и необходимые вещи можно в местное отделение "Единой России" в вашем районе или в региональный исполнительный комитет партии по адресу: Нижний Новгород ул. Алексеевская, д.10/16, офис 213.
С вопросами можно обратиться по тел. 296-55-86.
Как отметили организаторы, акция "Лучший друг" уже стала традиционной и проходит в преддверии Всемирного дня защиты бездомных животных. Её цель - привлечь внимание нижегородцев к проблеме ответственного отношения к животным, принять активное участие в их судьбе.
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