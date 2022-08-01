Акция помощи зооприютам "Лучший друг" стартовала в Нижегородской обасти Общество

Фото: предоставлено организаторами акции

В Нижегородской области стартовала всероссийская благотворительная акция помощи зооприютам "Лучший друг".

В частности, с 4 по 18 августа организован сбор кормов, медикаментов, аксессуаров, бытовых предметов для бездомных животных, находящихся в приютах.

Акция проходит при содействии Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия".

Принять участие в акции могут все желающие.

В настоящее время для подопечных приютов требуются:

крупы, сухой корм и консервы для собак и кошек;

медикаменты ("Десмопрессин" или аналоги "Минирин"/"Натива"/"Ноурэм", "ДеНол", "Визомитин", "Юнидокс", "Метронидазол", а также одноразовые шприцы, пеленки, бинты, перчатки, антисептики);

ветеринарные препараты (от блох и клещей, антигельминтики),

подстилки, посуда, брезентовые ошейники, пластиковые намордники, игрушки.

Все собранные корма, медикаменты и аксессуары для животных волонтёры "Единой России" передадут в приют для бездомных животных "Сострадание НН".

Животные сюда попадают чаще всего больные и раненые. Сотрудники и волонтёры ухаживают за ними, а опытные ветеринары спасают жизни.

Передать корм и необходимые вещи можно в местное отделение "Единой России" в вашем районе или в региональный исполнительный комитет партии по адресу: Нижний Новгород ул. Алексеевская, д.10/16, офис 213.

С вопросами можно обратиться по тел. 296-55-86.

Как отметили организаторы, акция "Лучший друг" уже стала традиционной и проходит в преддверии Всемирного дня защиты бездомных животных. Её цель - привлечь внимание нижегородцев к проблеме ответственного отношения к животным, принять активное участие в их судьбе.