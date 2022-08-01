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Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество". Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничения на участке улицы Красная Слобода от Казанского съезда до набережной Гребного канала продлятся с 00:01 до 17:00. Также для транспорта будет закрыт участок набережной Гребного канала от улицы Красная Слобода до дома №177 по улице Слободы Печеры.
Также на этих участках будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.
Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничат 14 августа из-за киносъемок.
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