Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество". Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения на участке улицы Красная Слобода от Казанского съезда до набережной Гребного канала продлятся с 00:01 до 17:00. Также для транспорта будет закрыт участок набережной Гребного канала от улицы Красная Слобода до дома №177 по улице Слободы Печеры.

Также на этих участках будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничат 14 августа из-за киносъемок.