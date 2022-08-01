Нижегородские предприятия примут участие в конкурсе наставников Экономика

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприятия - участники национального проекта "Производительность труда" примут участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества". Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

Согласно информации, заявки от участников принимаются до 22 августа 2022 года. На конкурсе предприятия расскажут о системе подготовки кадров и опыте наставничества.

"Уже около века наши крупнейшие предприятия, такие как "Красное Сормово" и ГАЗ, уделяют большое внимание подготовке молодых специалистов, которые продолжат работать на благо отрасли. Сегодня для привлечения новых кадров из колледжей и вузов компаниям необходимо вырабатывать успешные схемы передачи знаний и практических навыков, а также способы заинтересовать молодых людей работой на производстве. Конкурс "Лучшие практики наставничества" помогает предприятиям-участникам нацпроекта "Производительность труда" обменяться опытом адаптации персонала и тиражировать свои идеи по всей стране", - рассказал глава нижегородского минпрома Максим Черкасов.

Нижегородская область занимает ведущие позиции в стране по реализации нацпроекта "Производительность труда". Сейчас в регионе 185 предприятий участвуют в нацпроекте, это на 38% больше планового показателя. Также регион на 14% перевыполняет план по количеству сотрудников, обученных бережливым технологиям – сегодня их уже более 3 000. Кроме того, нижегородский региональный центр компетенций входит в ТОП-5 по результатам рейтинга ФЦК за первое полугодие 2022 года.

Ранее сообщалось, что АПЗ стал победителем конкурса "Лучшие практики наставничества Нижегородской области".