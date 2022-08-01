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Надвижка пролетных строений началась на мосту через реку Сура на М-12

05 августа 2022 09:35  [176]

Фото: ГК "Автодор"

Надвижка пролетных строений началась на мосту через реку Сура на М-12. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Согласно информации, в настоящее уже закончились работы по возведению всех 11 опор моста через Суру на 6 этапе М-12 Москва–Нижний Новгород–Казань. На 504-м км М-12 с правого берега реки Суры в Чувашии стартовала надвижка пролетных строений мостового перехода общей протяженностью 931 метр. К апрелю 2023 года будут смонтированы пролеты до левого берега реки в Нижегородской области 

Всего на 133 км 6 этапа расположится 47 искусственных сооружений, в том числе мост через реку Пьяна, монтаж которого планируется начать в октябре текущего года.

Мост через реку Сура позволит путешественникам, жителям Сергача и Шумерли экономить время на поездку, а также сделает удобной доставку грузов с одного берег Суры на другой.

Отмечается, что на всем протяжении М-12 круглосуточно ведется полный комплекс работ: строительство земляного полотна, дорожной одежды, малых искусственных сооружений, мостов-путепроводов.

Также начаты работы по локальным очистным сооружениям, устройству освещения и барьерного ограждения. На участках с дорожным покрытием идет укрепление откосов с посевом травы. В ближайшее время на них планируется начать установку опор освещения. 

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
Автодор Дороги М-12
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