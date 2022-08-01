Две семьи отравились грибами в Сосновском районе Общество

В приёмный покой Сосновской ЦРБ 4 августа были доставлены 10 человек с признаками отравления. Накануне они ели грибы. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в больницу поступили две семьи, жившие по соседству. Среди пострадавших был один ребёнок.

Дежуривший реаниматолог Сосновской ЦРБ предприняла все необходимые действия для того, чтобы не усугублялся токсический эффект от отравления. В Сосновское выдвинулась реанимационная бригада Центра медицины катастроф вместе с главным токсикологом.

Как стало известно, отравившиеся люди ели пластинчатые грибы-зонтики. Симптоматика отравления грибами была явно выражена у 4 человек. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

Состояние всех обратившихся взято под непрерывное динамическое наблюдение.

Как отметил глава Минздрава, некоторые виды грибов, в том числе грибы-зонтики, при одновременном употреблении с алкоголем могут вызвать коприновый синдром, который проявляется покраснением лица, пульсирующими головными болями, тахикардией, укороченным дыханием, галлюцинациями, тошнотой, рвотой.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что грибы противопоказаны детям в любом возрасте.

Во избежание отравлений министр здравоохранения порекомендовал собирать трубчатые грибы, поскольку, в отличие от пластинчатых, среди них нет смертельно ядовитых.