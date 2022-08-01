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Бизнес

Центр цифровой трансформации городского хозяйства запускает первый обучающий курс для преподавателей профильных вузов

05 августа 2022 11:10  [195] Бизнес

Центр цифровой трансформации городского хозяйства, созданный в Нижегородском государственном архитектурно-строительного университете при партнерстве с АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго", запускает первый образовательный курс для преподавателей технических и строительных вузов. Программа разработана по заказу Университета Иннополис и посвящена цифровой трансформации предприятий городского хозяйства и внедрению современных цифровых сервисов, продуктов в бизнес-процессы системообразующих предприятий региона.

Дмитрий Щеголев, и.о. ректора ННГАСУ
- Курс подготовлен для повышения квалификации преподавателей профильных вузов России, он будет доступен для обучения уже в сентябре на образовательной платформе Опорного образовательного центра Университета Иннополис. Его основная цель - повысить уровень компетенций профессорско-преподавательского состава в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Цифровизация предприятий ЖКХ становится одним из важнейших трендов развития городского хозяйства, что подразумевает внедрение новых подходов и подготовку соответствующих кадров для дальнейшей работы.

Курс представляет собой набор обзорных лекций и обучающих материалов, позволяющих сформировать у слушателей представление о процессе цифровой трансформации городского хозяйства на примере конкретных производственных предприятий, ознакомиться с инструментами цифровой трансформации, современными IT-решениями, адаптированными под задачи отрасли. Также он позволяет слушателям изучить ряд проектов из реальной практики ресурсоснабжающих предприятий Нижнего Новгорода: АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго".

Образовательный курс включает в себя лекции на самые актуальные темы: "Цифровая трансформация предприятий городского хозяйства"; "Обзор современных цифровых сервисов и продуктов, адаптированных под задачи предприятий ЖКХ"; "Импортозамещение как составляющая цифровой трансформации"; "Диспетчеризация объектов и сетей. Предиктивные технологии и цифровые двойники"; "Использование технологий информационного моделирования при проектировании объектов ЖКХ".

Александр Ермольчев, директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал", спикер курса:
–Особенно важно сейчас, в условиях санкций, обмениваться лучшими цифровыми практиками, готовыми решениями в разных областях бизнеса и управления, поэтому отдельный акцент в программе курса мы сделали на импортозамещении и снижении издержек за счет применения цифровых технологий. 

Екатерина Красникова, начальник проектного офиса АО "Теплоэнерго", спикер курса:
- Диспетчеризация в ЖКХ – это одно из основных направлений на пути к цифровой трансформации коммунального сектора. Высокий уровень технической оснащенности и современные цифровые технологии управления и контроля являются необходимыми условиями для развития жилищно-коммунального хозяйства. Система диспетчеризации на нашем предприятии постоянно развивается, на сегодняшний день автоматизация производственных объектов составляет около 70% и этим опытом мы готовы делиться в наших лекциях.

Мария Образцова, директор Института дополнительного образования Университета Иннополис:
- В 2021 году руководители цифровой трансформации Нижегородского Водоканала и Теплоэнерго прошли у нас обучение по программе CDTO и представили на защите проектов успешные кейсы. Поэтому мы пригласили их вместе со своими партнерами из Нижегородского архитектурно-строительного университета разработать для нашего проекта образовательные модули, в которых они как эксперты поделятся своими знаниями и опытом в области цифровой трансформации предприятия. Это уже шестой образовательный модуль, записанный от наших партнеров – лидеров на своем рынке. К примеру, Нижегородский водоканал является обладателем всероссийской премии "CDO/CDTO Award 2022". На нашей образовательной платформе для повышения квалификации преподавателей и методистов вузов и ссузов размещено 65 образовательных модулей от экспертов в индустрии, и это не окончательная цифра. Подобный контент мы разрабатываем на постоянной основе. Например, в повестке февральских санкций мы с нашими партнерами оперативно записали видеолекции по цифровой трансформации в условиях кризиса.

 

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Теги:
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