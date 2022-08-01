Школы Нижегородской области принимают участие во Всероссийском конкурсе видеоэкскурсий "Культурный маршрут" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Видеоэкскурсии шести образовательных учреждений Нижегородской области принимают участие во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций "Культурный маршрут". Нижегородские проекты претендуют на "Приз зрительских симпатий".

Конкурс организован Минпросвещения РФ и Фондом стратегических инициатив Музея Победы в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".

Всего в конкурсе приняли участие более 4 тысяч педагогов и активистов школьных музеев из 76 регионов страны.

Участники создали видеоэкскурсии, посвящённые значимым датам истории России, памятным событиям, выдающимся историческим личностям, этнографическим и культурным традициям разных регионов нашей страны. Все на конкурс поступило 467 работ по трём номинациям: "Дорогой событий", "Память поколений" и "Культурные традиции моего региона".



Три победителя онлайн-голосования будут приглашены в Музей Победы для награждения в рамках Всероссийского фестиваля школьных музеев "Культурный маршрут" в октябре 2022 года.

Нижегородцы могут поддержать ребят из Нижегородской области, которые подготовили интереснейшие виртуальные экскурсии. Голосование проходит до 1 октября на сайте "Школьного Музея Победы".

Видеоэкскурсии можно посмотреть по ссылкам:

- "Учителя, прошедшие войну" (Кстовский район, Безводнинская школа),

- "Тайны и ремёсла города мастеров" (Нижний Новгород, школа №73),

- "Дзержинск - Город трудовой доблести" (Дзержинск, Православная гимназия им.Серафима Саровского),

- "Пионерское детство" (Ветлужский район, Новопокровская школа),

- "Главный праздник нашей школы" (Балахна, школа №12),

- "Николай Гусельников во Дворце культуры завода им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, ДМШ №3 им.Гусельникова.