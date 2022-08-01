Школы Нижегородской области принимают участие во Всероссийском конкурсе видеоэкскурсий "Культурный маршрут"

Видеоэкскурсии шести образовательных учреждений Нижегородской области принимают участие во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций "Культурный маршрут". Нижегородские проекты претендуют на "Приз зрительских симпатий".
Конкурс организован Минпросвещения РФ и Фондом стратегических инициатив Музея Победы в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".
Всего в конкурсе приняли участие более 4 тысяч педагогов и активистов школьных музеев из 76 регионов страны.
Участники создали видеоэкскурсии, посвящённые значимым датам истории России, памятным событиям, выдающимся историческим личностям, этнографическим и культурным традициям разных регионов нашей страны. Все на конкурс поступило 467 работ по трём номинациям: "Дорогой событий", "Память поколений" и "Культурные традиции моего региона".
Три победителя онлайн-голосования будут приглашены в Музей Победы для награждения в рамках Всероссийского фестиваля школьных музеев "Культурный маршрут" в октябре 2022 года.
Нижегородцы могут поддержать ребят из Нижегородской области, которые подготовили интереснейшие виртуальные экскурсии. Голосование проходит до 1 октября на сайте "Школьного Музея Победы".
Видеоэкскурсии можно посмотреть по ссылкам:
- "Учителя, прошедшие войну" (Кстовский район, Безводнинская школа),
- "Тайны и ремёсла города мастеров" (Нижний Новгород, школа №73),
- "Дзержинск - Город трудовой доблести" (Дзержинск, Православная гимназия им.Серафима Саровского),
- "Пионерское детство" (Ветлужский район, Новопокровская школа),
- "Главный праздник нашей школы" (Балахна, школа №12),
- "Николай Гусельников во Дворце культуры завода им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, ДМШ №3 им.Гусельникова.
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