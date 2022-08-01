Прогноз погоды на август
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Летние кинотеатры в нижегородских парках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 августа 2022 16:52  [92] Развлекательная программа "Культурные выходные" стартует в Нижнем Новгороде 6 августа
05 августа 2022 16:12  [96] Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 13 августа
05 августа 2022 15:22  [139] Праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника пройдут в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа
05 августа 2022 14:24  [191] Кинотеатр под открытым небом откроется на Нижегородской ярмарке 5 августа
05 августа 2022 11:31  [196] Школы Нижегородской области принимают участие во Всероссийском конкурсе видеоэкскурсий "Культурный маршрут"
04 августа 2022 15:22  [289] Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" в Нижнем Новгороде на 6 августа
04 августа 2022 13:15  [1347] Бесплатный концерт Сергея Лазарева пройдет в Нижнем Новгороде 6 августа
03 августа 2022 16:07  [288] Фотовыставка "Следственный комитет России сегодня" открылась на Нижегородской ярмарке
03 августа 2022 15:32  [551] Опубликована программа нижегородского фестиваля "Столица закатов" на 5-7 августа
03 августа 2022 12:35  [253] Выставка старинных изображений нижегородской ярмарки открылась в Русском музее фотографии
Культура и отдых

Школы Нижегородской области принимают участие во Всероссийском конкурсе видеоэкскурсий "Культурный маршрут"

05 августа 2022 11:31  [196] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Видеоэкскурсии шести образовательных учреждений Нижегородской области принимают участие во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций "Культурный маршрут". Нижегородские проекты претендуют на "Приз зрительских симпатий".

Конкурс организован Минпросвещения РФ и Фондом стратегических инициатив Музея Победы в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".

Всего в конкурсе приняли участие более 4 тысяч педагогов и активистов школьных музеев из 76 регионов страны. 

Участники создали видеоэкскурсии, посвящённые значимым датам истории России, памятным событиям, выдающимся историческим личностям, этнографическим и культурным традициям разных регионов нашей страны. Все на конкурс поступило 467 работ по трём номинациям: "Дорогой событий", "Память поколений" и "Культурные традиции моего региона".

Три победителя онлайн-голосования будут приглашены в Музей Победы для награждения в рамках Всероссийского фестиваля школьных музеев "Культурный маршрут" в октябре 2022 года.

Нижегородцы могут поддержать ребят из Нижегородской области, которые подготовили интереснейшие виртуальные экскурсии. Голосование проходит до 1 октября на сайте "Школьного Музея Победы".

Видеоэкскурсии можно посмотреть по ссылкам:

- "Учителя, прошедшие войну" (Кстовский район, Безводнинская школа),

- "Тайны и ремёсла города мастеров" (Нижний Новгород, школа №73),

- "Дзержинск - Город трудовой доблести" (Дзержинск, Православная гимназия им.Серафима Саровского),

- "Пионерское детство" (Ветлужский район, Новопокровская школа),

- "Главный праздник нашей школы" (Балахна, школа №12),

- "Николай Гусельников во Дворце культуры завода им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, ДМШ №3 им.Гусельникова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Школы Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph