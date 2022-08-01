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Повышение квалификации по курсу антитеррористическая защищенность объектов

05 августа 2022 12:45  [123]

Курсы по антитеррористической защищенности рекомендуется посещать многим. После того, как вся учебная программа будет пройдена, слушатели получают соответствующий документ.

Кому данные курсы будут полезны?

Слушатели, которые посещают подобные курсы, получают полезные знания, которые позволяют защитить себя и предотвратить возникновение террористических угроз на рабочем месте.

Программа будет полезна:


  1. Руководителям различных учреждений. Посещать курсы рекомендуется руководству медицинских, образовательных, культурных и прочих заведений, т.к. они работают с людьми и должны обеспечить стабильность на рабочем месте.

  2. В обязательном порядке посетить курсы должны главы администраций.

  3. Проходят курсы и сотрудники компаний, которые отвечают за антитеррористическую безопасность.

  4. Сотрудники различных организаций, которые хотят быть подкованными в данном вопросе.

Учебные программы сдержать максимальное количество полезной информации и состоят из практических занятий, которые позволяют провести работу по укреплению объектов, защите работников и людей, которые оказались в организации. К тому же, весь персонал должен пройти подготовку, чтобы в случае возникновения неприятной ситуации все были готовы, а не паниковали.

Время от времени на территории объектов должны проводится специальные учения, которые позволяют сотрудникам и руководству отработать разработанную стратегию защиты и научиться трезво мыслить в самых разных ситуациях.

Можно ли трудоустроиться после прохождения подобных курсов?

Мы уже говорили о том, что после того, как будут пройдены курсы, слушатель получает соответствующее удостоверение, которое считается действительным на всей территории РФ. Человек получает дополнительное образование и может проводить различные мероприятия, которые направлены на защиту объектов от террористических действий, которые могут возникнуть на его территории.

Слушатели получают важные знания, которые позволяют проводить контроль территории, научаться как правильно себя вести и как не поддаваться паники. И если на руках у слушателя есть подобное удостоверение, то он имеет право обучать персонал, разрабатывать паспорт безопасности, стать частью комиссии и участвовать в работе, которая направлена на очистку территории от террористов.

Записаться на курсы могут все желающие. К слушателям предъявляются минимальные требования. А именно, нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также может потребоваться опыт работы в определенной сфере. Но относится данное требование только к определенным профессиям.

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