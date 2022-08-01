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Общество

Евгений Люлин: "Российские железные дороги словно нервная система в организме связывают воедино всю нашу огромную страну"

07 августа 2022 08:55  [82] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с праздником День железнодорожника, сообщает пресс-служба ЗСНО.

"Уважаемые друзья! Железнодорожники и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Российские железные дороги словно нервная система в организме связывают воедино всю нашу огромную страну. На их пути возникают новые города и мощные производственные агломерации.

Железнодорожный транспорт модернизируется, продолжая оставаться символом прогресса. С каждым годом возрастают скорость перевозок, уровень комфорта и безопасности пассажиров, увеличиваются объемы перевозимых грузов. Постоянно совершенствуется инфраструктура отечественных стальных магистралей, обновляется подвижной состав.

Горьковская железная дорога по праву считается одним из лучших филиалов "Российских железных дорог". Каждый пассажир ГЖД окружен не только привычными вниманием, заботой, уютом, но также и высокими технологиями, сервисами, которые на каждом этапе пути – от покупки билета до прибытия – делают поездку приятной и удобной.

Эффективная работа магистрали является результатом напряженного труда огромного коллектива специалистов: от руководителей до рядовых машинистов, ремонтников, инженеров, диспетчеров.

Профессионализм и ответственность каждого из вас на своем рабочем месте, ваша преданность делу в итоге складываются в единый успех отечественной железнодорожной отрасли. Примите искренние пожелания новых достижений в вашей профессиональной деятельности, а также крепкого здоровья, благополучия вашим семьям! Всегда доброго и счастливого пути!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Законодательное собрание РЖД
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