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Общество

Cамый большой рост трафика на платных дорогах России ожидается в августе по субботам

05 августа 2022 13:06  [140] Общество

Фото: ГК "Автодор"

По всей сети платных дорог, находящихся в доверительном управлении Госкомпании "Автодор", в августе прогнозируется рост трафика минимум на 10%. Об этом заявили в пресс-службе ГК.

В июле интенсивность трафика легковых автомобилей увеличивается до 40% относительно июньских значений. По расчетам специалистов ожидается, что в августе через пункты взимания платы (ПВП) и рамки "свободного потока" автомобилисты будут совершать более 30 млн проездов.

Опираясь на статистику прошлых лет, пик придется на субботы 13 и 20 августа. Во вторую и третью субботу августа большой поток автомобилей идет в Москву, многие возвращаются из отпуска, и в то же время — на юг, на отдых. Поэтому отправляясь в отпуск, стоит выбрать для выезда из Москвы, например, воскресенье или понедельник.

С ростом трафика увеличивается и риск возникновения ДТП. Госкомпания "Автодор" просит автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Не садиться за руль уставшим, в нетрезвом виде.

Авария на дороге практически всегда приводит к замедлению транспортного потока, в ряде случаев к пробкам. А это потеря времени не только для тех, кто попал в ДТП, но и всех окружающих.

Госкомпания активно ведет развитие главной дороги на юг — М-4 "Дон". Уже в следующем году будет открыто движение по обходу Ростова-на-Дону (строительный адрес - "обход Аксая"), Дальнему западному обходу Краснодара.

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Теги:
Автодор Дороги
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