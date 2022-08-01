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Бизнес

АО “АПЗ” планирует сотрудничество с предприятиями Киргизии

05 августа 2022 18:16  [213] Бизнес
Фото предоставлено Михаилом Сурниным

Фото предоставлено Михаилом Сурниным

В конце июля представитель ООО "Арзамасский торговый дом" посетил Бишкек. Как сообщает пресс-служба АПЗ, во время визита речь зашла о перспективах сотрудничества между Арзамасским приборостроительным заводом и предприятиями Киргизии. 
 
Дилер АПЗ – компания "Жибек- Жолу Трейд" организовала ряд встреч с потенциальными партнерами – представителями водоканала города Бишкека и ОАО "Бишкектеплосеть", которые уже используют счетчики воды арзамасского производства.

"Мы поставляем в Киргизию счетчики воды уже более 5 лет, – пояснил замдиректора ООО "Арзамасский торговый дом" Михаил Сурнин. – В этот раз акцент был сделан на презентацию системы диспетчеризации, которая создана нашими российскими партнерами на базе водяных счетчиков АО "АПЗ". Приборы адаптированы под оснащение радиомодулями. Благодаря этому с них можно снимать показания в режиме онлайн. При этом система дает максимально достоверные данные о потреблении воды".

Потенциальным партнерам – ООО "Газпром Кыргызстан" – были представлены промышленный газовый счетчик СГ16МТ и счетчик СГТ16Э, выполняющий функцию комплекса учета газа с коррекцией по температуре и давлению.

Представителей компании особенно интересовали сроки поставки продукции. На встрече с метрологами и руководителями эксплуатационного отдела обсуждалась возможность использования счетчиков в газотранспортной системе государства, поскольку в Киргизии активно идет процесс перехода тепловых станций с затратных и неэкологичных угольных технологий на газовые. Намечены перспективы сотрудничества и в оснащении новых многоэтажных домов газовыми котельными, в которых используются промышленные счетчики газа.

Первый заказ на промышленный счетчик газа с маркой Арзамасского приборостроительного завода уже поступил с одного из предприятий Киргизии.

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Теги:
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