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Общество

"Педагогическая эстафета" пройдет в Нижнем Новгороде 15-19 августа

06 августа 2022 09:14  [137] Общество

АНО "Школа 800" приглашает работников сферы образования на "Педагогическую эстафету".

В программе мероприятия - семинары, спикерами которых станут авторы учебно-методических комплексов и методисты издательства "Просвещение".

На встречах, которые пройдут с 15 по 19 августа, будут рассмотрены актуальные для педагогов темы, связанные с содержанием обновленных ФГОС.

Педагоги смогут не только послушать лекционно-методическую часть, но и задать вопросы, узнать об эффективных приемах и методиках работы с учебными пособиями и методическими материалами.

По информации АНО "Школа 800", последний день эстафеты будет посвящен вопросу функциональной грамотности как приоритетной задачи обучения для педагогов всех предметов.

Участие в "Педагогической эстафете", организуемой при поддержке Нижегородского института развития образования, бесплатное.

Требуется предварительная регистрация по ссылке: https://anoo-shkola-800.timepad.ru/event/2125995/.

Участники должны иметь при себе паспорта.

Прежде сообщалось, что на сайте образовательного центра "Школа 800" опубликованы Правила приёма и перевода в учреждение на ближайший учебный год.

Как подчеркнули представители школы, зачисление начнётся после получения лицензии на образовательную деятельность.

Кроме того, даты бронирования времени и подачи заявлений будут объявлены вскоре после ввода корпуса в эксплуатацию.

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Теги:
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