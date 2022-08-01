Пять человек пострадали в ДТП в Арзамасском районе Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Арзамасском районе. По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на федеральной трассе Р-158 возле населенного пункта Пешелань столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибших нет, пострадали 5 человек. Сотрудниками МЧС производилось деблокирование одного из пострадавших, также ликвидировались последствия розлива топлива. Четверо потерпевших были госпитализированы.

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