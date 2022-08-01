Пять человек пострадали в ДТП в Арзамасском районе.
По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на федеральной трассе Р-158 возле населенного пункта Пешелань столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП погибших нет, пострадали 5 человек.
Сотрудниками МЧС производилось деблокирование одного из пострадавших, также ликвидировались последствия розлива топлива.
Четверо потерпевших были госпитализированы.
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