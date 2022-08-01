Смертность в Нижегородской области держится ниже уровня 2019 года уже 13 недель Общество

Фото из телеграм-канала замгубернатора

Смертность в Нижегородской области держится ниже уровня 2019 года уже 13 недель.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что дня не проходит, чтобы не было в графике хотя бы одного мероприятия по выработке решений по снижению смертности в Нижегородской области.

Усилия в данном направлении будут предприниматься и впредь.

"Медицине в этом году надо дотянуться до каждого. И до тех, у кого есть диагнозы. И особенно до тех, кто ничего не знает о своём здоровье", - заявил замгубернатора.

Напомним, ранее сообщалось, что на уровень смертности влияют предотвратимые и непредотвратимые факторы – их соотношение Давид Мелик-Гусейнов определил как 80 на 20.

Он отметил, что профилактические меры позволяют добиться быстрого снижения смертности. Причем это не только медицинские меры, но и такие полезные привычки, как активный образ жизни, здоровое питание.