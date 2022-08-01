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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании на ул. Героя Смирнова поступила 6 августа в 10:31.

Была произведена эвакуация 20 жильцов дома.

На тушении пожара было задействовано 37 человек личного состава и 8 единиц техники.

В 11:10 объявлено о ликвидации пожара на площади 12 кв.м.

Есть сведения, что в результате ЧП погиб мужчина 1989 г.р.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.

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Теги:
Пожар
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