Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании на ул. Героя Смирнова поступила 6 августа в 10:31.
Была произведена эвакуация 20 жильцов дома.
На тушении пожара было задействовано 37 человек личного состава и 8 единиц техники.
В 11:10 объявлено о ликвидации пожара на площади 12 кв.м.
Есть сведения, что в результате ЧП погиб мужчина 1989 г.р.
В настоящее время устанавливается причина случившегося.
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