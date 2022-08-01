Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на улице Строкина Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на улице Строкина.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, сигнал о ЧП в Автозаводском районе поступил 7 августа в 11:23.

На место происшествия в оперативном порядке выехали пожарно - спасательные подразделения.

Из жилого дома были эвакуированы 14 человек, детей нет. Спасено 6 человек, в том числе 3 детей.

Источник возгорания находился в одной из квартир. В 11:45 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия погиб мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.