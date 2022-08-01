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Скидки, акции, распродажи: как купить больше, но платить меньше?

08 августа 2022 09:07  [89]

Существует немало способов, как сэкономить при покупках при помощи скидок, акций и распродаж и приобрести при этом товары высшего качества.


Распродажи: виды, причины, преимущества


Если изучить графики распродаж магазинов масс-маркета, можно спланировать заранее важные покупки и неплохо сэкономить. Традиционно выделяют предложение зимнюю и летнюю распродажи – самые крупные мероприятия в году. Магазины спешат освободить полки для следующего времени года и делают уценку.


Помимо этого, существует еще несколько периодов, когда понравившуюся вещь можно купить со значительной скидкой:


• Распродажа в конце каждого сезона, когда вещи теряют былую актуальность, потому что покупатели начинают присматривать одежду на следующий сезон. Цель магазина в этом случае – быстренько продать остатки и вложить деньги в новый товар.


• Распродажа коллекций, начинающих устаревать. Мода быстро меняется, и покупатель уже не захочет носить то, что было актуальным в прошлом сезоне. Значительная скидка привлечет внимание тех, для кого первую очередь имеет значение цена, а не веяния моды.


• Распродажа в честь открытия/закрытия магазина. В первом случае цель акции – привлечь на новое место свежий контингент, «прикормить» клиентов. Люди, совершившие много удачных покупок по акции, наверняка захотят вернуться туда еще. В последующие разы они зайдут в этот магазин уже по инерции, по пути домой с работы. Причина распродажи по случаю закрытия магазина проста: необходимо срочно сбыть товар и вернуть деньги.


• Распродажа с целью рекламы какого-то продукта. Например, производство запустило новый сорт колбасы, о которой люди пока еще ничего не знают. Ее необходимо как-то начать продавать, а для этого нужно привлечь покупателей. Скидка – один из мощнейших рычагов в этом направлении. Спустя некоторое время, когда товар уже будет распробован, производитель увеличит его стоимость. Часто этот прием совмещают с бесплатной дегустацией продукта, что является еще одним приятным бесплатным бонусом для покупателя.


Черная пятница


По традиции, «черной пятницей» называют последнюю пятницу ноября. С этого дня начинается большой сезон скидок на товары, который может длиться несколько дней ли недель.


Почему магазинам это выгодно


В большинстве случаев, скидка уже заложена заранее в стоимость товара, поэтому магазин ничего не потеряет. Те люди, которые приобрели товар за полную стоимость, помогли супермаркету грамотно перераспределить все средства.

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