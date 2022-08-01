Центры занятости Нижегородской области проведут профориентационные мероприятия для безработных Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Несколько профориентационных мероприятий для безработных пройдёт в центрах занятости населения Нижнего Новгорода и области с 9 по12 августа. Об этом сообщили в региональном Управлении по труду и занятости населения.

В рамках мероприятий состоятся групповые консультации профессиональных психологов. Вместе с безработными они обсудят вопросы трудоустройства и профессионального развития. В частности, психологи помогут определить уровень притязаний соискателя и при необходимости предоставят рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Кроме того, карьерные консультанты дадут рекомендации, как лучше составить резюме, а также по успешному прохождению собеседования.

Так, В Нижнем Новгороде 10 августа с 11:00 до 12:00 мероприятие состоится в Сормовском районном отделе центра занятости населения.

В районах области мероприятия проведут Сосновский центр занятости (9 августа с 10:00 до 11:00), Дальнеконстантиновский ЦЗН (10 августа с 9:00 до 10:00) и Кстовский ЦЗН (12 августа с 9:00 до 10:00).

Подробности можно уточнить в ЦЗН соответствующих районов.