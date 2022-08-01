Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты "Открытие Инвестиции" Бизнес

Управляющая компания "Открытие" ("Открытие Инвестиции") запускает продажи инвестиционных продуктов в сети Транскапиталбанка и Инвестторгбанка.

Теперь клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить стратегии доверительного управления УК "Открытие" ИИС Облигации, ИИС Акции, ИИС Сбалансированный.

Стратегии разработаны таким образом, чтобы покрыть основные потребности инвесторов.

Так, если клиент толерантен к риску и рассчитывает на существенную потенциальную доходность на длинном горизонте, лучшим решением для него будет оформить ИИС Акции. По мнению управляющих УК "Открытие", сейчас наиболее подходящий момент для вложений в российский рынок акций, так как большинство бумаг стоят очень дешево относительно предполагаемых будущих финансовых результатов.

Если клиент планирует обогнать инфляцию, но при этом хочет сократить риск – ему стоит обратить внимание на ИИС Сбалансированный, в состав которой входят как акции, так и облигации.

Клиентам, которые подходят к инвестициям более осторожно, но при этом стремятся заработать больше, чем по депозиту, подойдет ИИС Облигации.

В состав каждой стратегии входит одноименный открытый паевой фонд, представляющий собой готовый портфель под ежедневным управлением профессионалов.

Основные преимущества ИИС УК "Открытие":

·низкий порог входа (от 10 000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;

·налоговый вычет от государства до 52 тыс. рублей в год на сумму инвестиций до 400 тыс. рублей или освобождение от уплаты налогов с прибыли с суммы инвестиций до 1 млн рублей в год;

·упрощенная схема получения налогового вычета. Теперь клиент может получить налоговый вычет дистанционно без необходимости посещения налоговой (отправку документов в ФНС осуществляет УК);

·наличие периода охлаждения в течение 14 календарных дней, когда клиент в случае изменения личных обстоятельств может пересмотреть свое решение об оформлении стратегии без каких-либо потерь;

·возможность в течение всего срока инвестирования переходить из одной стратегии в другую или иметь несколько стратегий в рамках одного счета ИИС. При этом инвестор имеет право выйти из стратегии в любой момент без каких-либо дополнительных комиссий. (Важно помнить, что налоговый вычет возможно получить только при инвестировании на срок от трех лет).

Чтобы открыть стратегии ИИС УК "Открытие", клиентам ТКБ/ИТБ необходимо обратиться в любое из отделений банков.

Сардор Насиров, директор департамента развития продаж "Открытие Инвестиции":

"Для нас сотрудничество с ведущими игроками финансового рынка принципиально важно. Такое взаимодействие отвечает современным реалиям, когда инвестор всё чаще пользуется широким спектром финансовых услуг, не ограничиваясь одним продуктом. Теперь и клиенты ТКБ/ИТБ смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов и стратегий доверительного управления УК "Открытие", тем самым повышая эффективность вложенных средств и потенциальную доходность. Мы благодарим ТКБ/ИТБ за интерес к нашей продуктовой линейке и надеемся, что в будущем сможем укрепить наше взаимодействие".

Роман Жуков, руководитель розничного блока ТКБ:

"Мы последовательно расширяем возможности эффективного управления своими финансами для наших клиентов. Партнерство с УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"), одним из лидеров рынка управления активами, – еще один логичный шаг в этом направлении. Уверен, что наши клиенты по достоинству оценят новые возможности повышения своего благосостояния".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Инвестиции"– бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.ru.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).