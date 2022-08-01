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Как найти авто в лизинг в Нижнем Новгороде на выгодных условиях?

08 августа 2022 13:25  [74]

Потребность отечественного бизнеса в легковой и грузовой автомобильной и специальной технике сложно переоценить. Особенно актуален в настоящее время вопрос с поставками легковых машин. Известная политико-экономическая ситуация привела к тому, что ряд брендов из Европы и Америки ушел с российского рынка.

Тем не менее, китайские автопроизводители продолжают наращивать темпы своего присутствия, одновременно улучшая качество продукции.

 

Легковушки из Китая уже сейчас способны в полной мере удовлетворять запросы предпринимателей и организаций, озабоченных приобретением легковых авто для представительских, транспортных, сервисных и прочих производственных нужд.

 

Приобрести авто в лизинг в Нижнем Новгороде на наиболее выгодных условиях можно в компании "Ураллизинг" - достаточно зайти на сайт https://nizhnynov.urall.ru/ чтобы в этом убедиться.

 

 

Лизинг в Нижнем Новгороде

 

 

На что обращать внимание при выборе?

 

Каким же образом грамотно подобрать китайские автомобили в лизинг в Нижнем Новгороде для нужд своего предприятия? Стоит обращать внимание на несколько ключевых моментов:

 


  • Бренд

  • Комплектация

  • Стоимость

  • Условия лизинговой программы

    •  

Если говорить конкретно про китайских поставщиков, то наибольшей популярностью пользуются авто в лизинг в Нижнем Новгороде следующих марок: Chery, Exeed, Haval, Changan, JAC, Geely.

 

Помимо всего прочего, рекомендуется также изучить фирму, предоставляющую услуги (лизингодателя).

 

Важно, чтобы организация имела безупречную репутацию, располагала высоким рейтингом у независимых аналитиков, предоставляла доступ не только к легковым, но и к грузовым машинам и спецтехнике. К примеру, "Ураллизинг" готова предложить не только легковушки (каталог находится на странице https://nizhnynov.urall.ru/catalog), но и оптимальные лизинговые программы для тягачей, самосвалов, экскаваторов, погрузчиков, дорожных катков и так далее.

 

Основные плюсы китайского автопрома, о которых вы могли не знать

 

Многие эксперты отмечают, что по дизайну машины из Поднебесной уже уверенно обгоняют своих корейских и японских "коллег".

 

Более того, приняв решение купить китайский автомобиль в лизинг, бизнесмены делают ставку на технологичность, великолепную оснащенность, надежность, безопасность, экологичность и экономичность такой техники. Не последнюю роль в динамичном успехе "китайцев" играет тот факт, что производители активно инвестируют крупные средства в наукоемкие решения.

 

Наконец, многие бренды готовы предложить солидные скидки для корпоративных клиентов через дистрибьюторов.

 

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