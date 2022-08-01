Как открыть карту за границей - выбор страны, процедура открытия банковского счета, документы

Открытие счета в иностранном банке может понадобиться любому в зависимости от обстоятельств. Когда цифровой кочевник уедет жить в другую страну, он первым делом подумает, как открыть карту за границей. После переезда за рубеж на ПМЖ и первых дней обустройства на новом месте пора задумываться о том, как открыть счет в зарубежном банке. Ведь он понадобится для зачисления заработной платы, пенсии, оплаты коммунальных услуг и покупки многого всего.

А россиянам в 2022 году после введения западных санкций и ограничений со стороны Центробанка России необходимо открытие счета в иностранном банке для валютных операций и оплаты покупок за границей на отдыхе или онлайн.

Мы расскажем как происходит открытие счета в иностранном банке.

Как открыть карту за границей?

Вы задумались, как открыть карту за границей? В современном мире открытие счета в иностранном банке уже не считается сложной процедурой. Например, законодательство России не запрещает гражданину открыть счет в зарубежном банке. Однако надо уведомить о его открытии налоговые органы в установленном порядке.

Узнайте больше информации о том, как открыть счет в зарубежном банке, по ссылке.

Чтобы оформить зарубежную банковскую карту, нужно стать клиентом иностранного банка. Даже в условиях западных санкций у россиян богатый выбор направлений для данной задачи. На текущий момент можно открыть счет в зарубежном банке одной из стран Европы. Хотя для этого лучше воспользоваться консультацией и помощью экспертов.

После ухода с российского рынка Visa и Mastercard, россияне начало массово ездить в соседние дружественные страны, чтобы открыть карту за границей с валютным счетом.

Российские граждане чаще отправляются в соседние страны, чтобы открыть счет в зарубежном банке. Они выбирают, Армению, Грузию, Узбекистан, Турцию. В Армении и Турции открытие счета в иностранном банке доступно даже в удаленном режиме с предоставлением справки о проживании в России.

Перечень необходимых документов

Иностранные банки теперь следуют строгим инструкциям национальных регуляторов по борьбе с отмыванием денег. Поэтому от них требуют тщательно проверять каждого кандидата в клиенты. Комплаенс отделы банков проводят проверки KYC, а для этого требуют предоставить следующие документы:



Удостоверение личности - паспорт.



Документ, подтверждающий адрес проживания (в некоторых странах могут открыть счет в зарубежном банке, только если иностранец зарегистрировался на территории страны).



Рекомендательное письмо от банка, с которым заявитель ранее сотрудничал у себя на родине.



Справка о доходах от работодателя или налогового органа.



После приема документов и проведения собеседования иностранный банк выдает ответ через несколько дней. Банковские карты по открытым счетам финансовые учреждения обычно выпускают на следующий день или в течение недели.

Пока еще россияне имеют возможность открыть счет в зарубежном банке в удаленном режиме в некоторых странах. Необходимо выяснить данную информацию в Сети или во время консультации с экспертами.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.