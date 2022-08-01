YouTube продолжает нарушать российское законодательство Политика

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Многие IT-компании, в том числе и Google - владелец видеохостинга YouTube, игнорируют российское законодательство.

Некоторым это может показаться незначительным фактам, однако граждане не могут защищать свои права в случае их нарушения площадкой, пока YouTube юридически и физически не присутствует в стране. В связи с этим ваше обращение, скорее всего, будет проигнорировано.

Google понимает, что не несет практически никакой юридической ответственности за свои действия, поэтому активно способствует распространению фейкой и деструктивной информации в российском сегменте видеохостинга. Кроме того, ограничиваются и отечественные каналы информации.



Так, без объяснения причин были заблокированы каналы ГТРК "Башкортостан" и "Вайнах", а также еще более 60 СМИ. Цензура распространяется не только на СМИ, но и на конкретных людей. Были заблокированы каналы пранкеров Вована и Лексуса, ведущего Тиграна Кеосаяна и журналиста Антона Красовского.

Остановить беззаконие со стороны YouTube призван закон "о приземлении", который вступил в силу с 1 января 2022 года. Благодаря нему каждый россиян получит инструмент, с помощью которого он сможет защитить свои права, игнорируя удаленность компании.

Согласно закону, крупные интернет-компании обязаны учредить юрлицо в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

При этом YouTube и материнская компания Google, как и некоторые другие IT-гиганты, продолжают игнорировать российские законы. В связи с этим было принято решение добавить еще одну меру воздействия — оборотные штрафы за отказ от "приземления".