"Поезда здоровья" в 2022 году посетили более 300 населенных пунктов в Нижегородской области

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Мобильные лечебные комплексы "Поезда здоровья" в 2022 году посетили 307 населенных пунктов Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, благодаря работе данных мобильных медицинских комплексов, медосмотр прошли около 20 тыс. человек, из них 12 тыс. направили на допобследование, а еще 950 человек госпитализировали.
В начале августа "Поезда здоровья" работали в Большеболдинском, Первомайском, Вознесенском, Воскресенском и Кстовском районах. Для маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов организованы специальные рейсы, чтобы они тоже могли воспользоваться услугами специалистов.
Решение о возобновлении проекта принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: "Поезда здоровья" отправились в районы в апреле 2022 года.
Напомним, что мобильные комплексы формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, в "Поездах здоровья" работают основные медицинские специалисты, в том числе, терапевты, кардиологи и другие.
Ранее сообщалось, что около 19 тысяч нижегородцев побывали на осмотрах в "Поездах здоровья" в 2022 году.
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