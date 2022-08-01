"Поезда здоровья" в 2022 году посетили более 300 населенных пунктов в Нижегородской области Общество

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Мобильные лечебные комплексы "Поезда здоровья" в 2022 году посетили 307 населенных пунктов Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, благодаря работе данных мобильных медицинских комплексов, медосмотр прошли около 20 тыс. человек, из них 12 тыс. направили на допобследование, а еще 950 человек госпитализировали.

В начале августа "Поезда здоровья" работали в Большеболдинском, Первомайском, Вознесенском, Воскресенском и Кстовском районах. Для маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов организованы специальные рейсы, чтобы они тоже могли воспользоваться услугами специалистов.

Решение о возобновлении проекта принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: "Поезда здоровья" отправились в районы в апреле 2022 года.

Напомним, что мобильные комплексы формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, в "Поездах здоровья" работают основные медицинские специалисты, в том числе, терапевты, кардиологи и другие.

Ранее сообщалось, что около 19 тысяч нижегородцев побывали на осмотрах в "Поездах здоровья" в 2022 году.