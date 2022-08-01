Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Прогноз погоды на август
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 9 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Новости партнеров

Портал финансовых услуг

09 августа 2022 13:10  [1]


Займ - это договор, в соответствии с которым финансовый субъект (называемый «кредитор») предоставляет клиенту (называемому «заемщиком») определенную сумму денег в обмен на ее возврат в течение определенного периода и на согласованных условиях вместе с платежом. соответствующих интересов. На портале займен можно выбрать подходящий банк, чтобы получить заем.


Основными характеристиками кредита являются следующие:



  • Это реальный договор. Он совершенствуется при доставке денег кредитной организацией.

  • Это обременительно. Финансовое учреждение требует от должника вознаграждение за доставку денег: проценты.

  • Обычно его требуется оформить у нотариуса, чтобы он служил исполнительным документом (правом, позволяющим открыть исполнительный процесс) и, следовательно, приступить к немедленному аресту и возможному обращению имущества должника без необходимости инициировать процесс в суде, который устанавливает наличие и размер долга.


Что такое займ?


Займ — это метод финансирования, который позволяет получить доступ к ряду товаров и услуг, которые в противном случае были бы недоступны для многих людей. Но, хотя они распространены и все ими пользуются, не все действительно знают, как они работают и на какие моменты нужно обращать особое внимание при найме.


Кто участвует в кредите?


Кредит требует участия двух актеров для того, чтобы быть выполненным. Как мы видели, в ссуде одна сторона передает другому благо, поэтому существование того, кто передает, и того, кто получает, необходимо для того, чтобы потом вернуть его. Двумя субъектами кредита являются кредитор и заемщик:


Кредитор


Прежде всего, кредитор должен владеть активом. С этого момента он будет действовать как кредитор, передавая указанный товар другому субъекту (заемщику) при условии, что он будет возвращен в течение определенного периода времени. В зависимости от типа кредита кредитор получит обратно такой же или другой такой же, так как есть как одноразовые, так и многоразовые кредиты. Займы обычно выдаются банками или финансовыми учреждениями, но кредитором может быть и физическое лицо.


Заемщик


Наоборот, тот, кто получает товар, поставленный кредитором, является заемщиком. Как только он у вас есть, вы можете использовать его соответствующим образом. Конечно, если актив не является взаимозаменяемым, придется сохранить его и обслуживать надлежащим образом в соответствии с соглашением.


По истечении срока, предусмотренного в кредитном договоре, заемщик обязан возвратить ссудный товар или другой товар того же класса и стоимости, если это указано в договоре. В дополнение к этому, возможно, придется столкнуться с выплатой определенных процентов в ходе финансирования.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph