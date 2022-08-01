Портал финансовых услуг

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Займ - это договор, в соответствии с которым финансовый субъект (называемый «кредитор») предоставляет клиенту (называемому «заемщиком») определенную сумму денег в обмен на ее возврат в течение определенного периода и на согласованных условиях вместе с платежом. соответствующих интересов. На портале займен можно выбрать подходящий банк, чтобы получить заем.

Основными характеристиками кредита являются следующие:



Это реальный договор. Он совершенствуется при доставке денег кредитной организацией.



Это обременительно. Финансовое учреждение требует от должника вознаграждение за доставку денег: проценты.



Обычно его требуется оформить у нотариуса, чтобы он служил исполнительным документом (правом, позволяющим открыть исполнительный процесс) и, следовательно, приступить к немедленному аресту и возможному обращению имущества должника без необходимости инициировать процесс в суде, который устанавливает наличие и размер долга.



Что такое займ?

Займ — это метод финансирования, который позволяет получить доступ к ряду товаров и услуг, которые в противном случае были бы недоступны для многих людей. Но, хотя они распространены и все ими пользуются, не все действительно знают, как они работают и на какие моменты нужно обращать особое внимание при найме.

Кто участвует в кредите?

Кредит требует участия двух актеров для того, чтобы быть выполненным. Как мы видели, в ссуде одна сторона передает другому благо, поэтому существование того, кто передает, и того, кто получает, необходимо для того, чтобы потом вернуть его. Двумя субъектами кредита являются кредитор и заемщик:

Кредитор

Прежде всего, кредитор должен владеть активом. С этого момента он будет действовать как кредитор, передавая указанный товар другому субъекту (заемщику) при условии, что он будет возвращен в течение определенного периода времени. В зависимости от типа кредита кредитор получит обратно такой же или другой такой же, так как есть как одноразовые, так и многоразовые кредиты. Займы обычно выдаются банками или финансовыми учреждениями, но кредитором может быть и физическое лицо.

Заемщик

Наоборот, тот, кто получает товар, поставленный кредитором, является заемщиком. Как только он у вас есть, вы можете использовать его соответствующим образом. Конечно, если актив не является взаимозаменяемым, придется сохранить его и обслуживать надлежащим образом в соответствии с соглашением.

По истечении срока, предусмотренного в кредитном договоре, заемщик обязан возвратить ссудный товар или другой товар того же класса и стоимости, если это указано в договоре. В дополнение к этому, возможно, придется столкнуться с выплатой определенных процентов в ходе финансирования.

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