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Бизнес

Магазин H&M открылся в нижегородском ТРЦ "Фантастика"

09 августа 2022 13:31  [128] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Магазин H&M открылся в нижегородском ТРЦ "Фантастика". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили местные жители.

Напомним, что шведская сеть магазинов объявила о полном уходе с российского рынка и продаже остатков продукции по полной стоимости. Магазины будут открываться в течение августа. Сегодня, 9 августа, открылся первый магазин в Нижнем Новгороде.

При этом, как сообщили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в администрации ТЦ "Небо", даты открытия H&M в данном торговом центре по-прежнему нет.

Магазин H&M в ТЦ "Небо"

Также сотрудник магазина в ТРЦ "Седьмое небо" рассказал, что в настоящее время в торговой точке проводится ремонт кассовых аппаратов. После завершения работ магазин вновь откроется для посетителей, однако даты окончания ремонта на данный момент нет.

"Как починят, сразу откроемся", - сказал сотрудник.

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