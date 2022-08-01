Можно ли забыть о ремонте при покупке нового автомобиля?

Что чаще всего ломается в новых машинах

Многие думают, что, купив новый автомобиль можно забыть, что такое ремонт транспортного средства. Ведь это потом придется думать, какая будет цена удалить катализатор, поменять амортизаторы или ремень ГРМ. Это не совсем верно. Да, сложные проблемы вряд ли возникнут, однако мелкие неприятности могут настичь уже в первый год использования транспортного средства. О них и поговорим дальше.

Предохранители

Специалисты провели исследование среди новых автомобилей, за которыми наблюдали в течение года. Результаты показали, что довольно многим из них потребовалась замена предохранителя. В машине есть целый блок, где на каждую систему устанавливается свой плавкий элемент. Состоит предохранитель из двух металлических зубцов, соединенных тонким проводником, помещенным в пластиковый корпус. Когда сила тока преодолевает допустимое значение, проводок плавится и сеть размыкается. В итоге страдает, например, не дорогостоящая магнитола, а "копеечный" плавкий элемент. Меняется все просто, не нужно даже ехать на СТО.

Свечи зажигания

Свечи также часто становятся причиной поломки на первом году "жизни" автомобиля. Вообще рекомендуется не затягивать с заменой этих элементов. Стоят эти расходники не так много, зато машина всегда будет ездить плавно, да и проблем с зажиганием возникать не будет. Меняются свечи тоже на так уж и сложно, однако здесь нужно быть внимательным, чтобы не перепутать порядок высоковольтных проводов. Чтобы выкрутить элемент, понадобится специальный ключ.

Компоненты передних фар

Часто жалобы поступают на работу передних фар, возможно, производителям следует более внимательно относиться к их производству. Здесь в большей степени речь идет о дешевых светодиодах, но если автоконцерн ответственно подходит к своей продукции, то никаких нареканий возникнуть не должно. Возможно, за первый год ничего плохого и не произойдет, но на долговечность рассчитывать не приходится.

Катализатор

Увы, как бы прискорбно это не звучало, но фильтрующий выхлопные газы элемент, может подвести уже на пробеге в 10-20 тысяч км пройденного пути. Частой причиной неисправности каталитического нейтрализатора оказывается выгорание напыления. Этот процесс начнется гораздо быстрее, если использовать горючее низкого качества, постоянное нахождение автомобиля в пробках, ездить по плохому покрытию. Решить данную проблему можно в любом сервисе, главное вовремя заметить индикатор ошибки чек на приборной панели и приехать на диагностику.

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Лобовое стекло

Здесь к производителю мало претензий. Лобовые стекла меняются, как на отечественных машинах, так и на представителях зарубежного автопрома. Все зависит везучести (точнее от ее отсутствия) владельца транспортного средства. Если трещина небольшая, то ее можно заделать и самому. Для этого продаются специальные ремкомплекты. Когда они не способны справиться с проблемой, то придется ехать в автосервис. Оставлять разбитое ветровое стекло без внимания нельзя.

Внешние осветительные приборы

Есть что-то, что ломается чаще передние фары. Что поделать, если лампочки не выдерживают тряски на отечественных дорогах. Это может относиться практически к любому осветительному прибору в автомобиле: стоп-сигналы, задний ход, "поворотник" и все остальное.

Аккумуляторная батарея

АКБ – это элемент, который необходим, чтобы запустить двигатель. От него идет ток на стартер, который начинает крутить вал. Здесь также винить в чем-то производителей автомобилей не приходится. Зачастую аккумуляторы выходят из строя по вине самих автомобилистов. Батареи не выносят глубокого разряда, а в условиях городской езды они не успевают полностью заряжаться, поэтому периодически их нужно подзаряжать. Также как и везде, причиной преждевременной поломки может быть заводской брак.

Это вовсе не значит, что каждый владелец нового автомобиля сталкивается с подобными проблемами. Просто если уж что-то и сломается на раннем этапе, то наверняка то, что попало в этот список. Чтобы новый автомобиль, как можно дольше не нуждался в серьезном ремонте, необходимо следить за его состоянием и регулярно (как это прописано в регламенте) менять технические жидкости и другие расходные материалы.

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