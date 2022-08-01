Бесплатные экскурсии пройдут к 90-летию Автозаводского района Культура и отдых

Центральный парк Автозаводского района Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автозаводский район в 2022 году празднует свой 90-летний юбилей. К этой дате приурочены 90 событий: концерты, конкурсы, оригинальные творческие проекты, экскурсии.

Централизованная библиотечная система района стала партнером администрации Автозаводского района в нескольких проектах.

Так, в рамках проекта "Бюро экскурсоводов" будут организованы бесплатные экскурсии по историческим местам Автозавода. Для жителей и гостей района библиотекари, которые являются еще и сертифицированными экскурсоводами, подготовили интереснейшие прогулки.

Чтобы попасть на одну или сразу несколько экскурсий, необходимо записаться на официальном сайте ЦБС Автозаводского района по ссылке.

Всего подготовлено 5 экскурсионных программ:

- "Автозаводский парк – памятник истории и ландшафтной архитектуры" (16 и 28 августа - 17:00; 18 и 24 августа - 11:00). На этой экскурсии посетителям расскажут об истории Автозаводского парка, интересных фактах и о том, как парк изменялся.

- Экскурсия "Соцгород – город мечты, город будущего" (18 августа - 18:00, 28 августа - 17:00, 8 сентября - 13:00). Эта экскурсия посвящена территории Социалистического города Автозавода, аналогов которому не существовало и не существует в мировой градостроительной практике. Нижегородцы и гости города погрузятся в атмосферу великой стройки первого советского Детройта.

- Экскурсия квест "Серобусыгинский дом-квартал" (18 августа - 11:00). Посетителям экскурсии расскажут об истории и секретах Бусыгинского дома. Экскурсия-квест с игровыми элементами рассчитана на семьи с детьми от 7 лет.

- Экскурсия "Самый большой дом Нижнего Новгорода. Дом -легенда" (1 сентября - 13:00). На той экскурсии посетителям расскажут об истории серобусыгинского или "голосовского" дома.

- Экскурсия "Первые проспекты Соцгорода" (7 сентября - 11:00). Участники экскурсии прогуляются по первым проспектам Автозаводского района, узнают истории тех, кто строил район, и о том, как менялась жизнь автозаводцев с течением времени.

Запись на экскурсии осуществляется только через официальный сайт Централизованной библиотечной системы Автозаводского района.