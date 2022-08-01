Экскурсии в Ереван от сайта Sputnik8.com

На нашем сайте Sputnik8.com вы найдете каталог самых разнообразных экскурсий. У нас вы можете заказать и экскурсии в Ереване на русском.

Столица Армении - один из самых древних городов мира. В ней сохранилось множество памятников архитектуры, зданий советской эпохи. Также стоит приехать в Ереван, чтобы попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с местными традициями и богатой культурой.

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Приглашаем вас воспользоваться нашим порталом, чтобы получить яркие впечатления от путешествия по Еревану. Наши гиды расскажут вам обо всем и покажут наиболее интересные места Армении.

Что интересного в Ереване

Он является столицей, с населением более 1 млн. человек. В его архитектуре сочетаются древние мотивы и современные.

Большая часть старинных зданий города построена из розового камня туфа. Это создает определенный эффект и впечатление от города.

Зима в Армении холодная, так что ехать сюда в этот сезон не рекомендуется. Летом довольно жарко. Выбирают для путешествий позднюю весну либо раннюю осень.

В этот древнейший город можно доехать на самолете, автомобиле. Из Грузии по железной дороге.

Приехав в этот город, нельзя не посетить местные рынки. Это крупный продовольственный рынок, а также рынок Арарат. Еще обязательно стоит отправиться в торговые центры, купить здесь сувениры – ереванский коньяк, ковры и варенье.

В Ереване много небольших закусочных и шикарных ресторанов. Попробуйте и традиционные блюда армянской кухни – это самая разная выпечка с мясом и зеленью и вкусные мясные блюда.

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Благодаря нашему сайту Sputnik8.com вы сможете побывать на горе Арарат, увидеть озеро Севан, посетить старинные храмы и монастыри, и многое другое.

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