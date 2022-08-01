Детский праздник "Весёлый Нижний" пройдёт на набережной Федоровского 11 августа Культура и отдых

В Нижнем Новгороде на набережной Федоровского 11 августа в 11:00 состоится детский праздник "Весёлый Нижний". Его организует Совет женщин Нижнего Новгорода при поддержке АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" и Ассоциации пяти ДУКов Нижнего Новгорода.

Для участников мероприятия будут организованы исторические викторины, танцевальные баттлах и караоке "битва".

Приветствовать гостей праздника будет ростовая кукла нижегородского писателя Максима Горького, с которым смогут сфотографироваться все желающие.

Он пригласит всех гостей праздника посмотреть интерактивный спектакль "Воробьишко" в исполнении актёров нижегородского театра "Зазеркалье".

Участие в мероприятии бесплатное.

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