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Как выбрать автомобильный насос?

10 августа 2022 09:10  [72]

Насосы для машины https://bi-bi.ru/ подобрать не так просто, как кажется на первый взгляд. Но это приспособление должно быть в каждом транспортном средстве, потому что колесо может спустить в самый неподходящий момент и добраться до вулканизации вряд ли получится своим ходом.

Основные типы насосов для машин

В специализированных магазинах представлено огромное количество самых разных автомобильных насосов. Все модели можно разделить на две категории:


  1. Механические;

  2. Электрические.

Механические насосы имеют ручной или ножной привод. Что касается электрических насосов, то они бывают поршневые, а также мембранные.

Каждый владелец транспортного средства должен сделать свой выбор самостоятельно. Обращать внимание стоит на многочисленные критерии и обязательно проконсультироваться со специалистами. Кто-то покупает самую простую модель без каких-либо наворотов, а кому интересны инновационные автомобильные насосы, которые не только удобны в эксплуатации, но и имеют массу дополнительных функций.

Механические насосы считаются самыми простыми и доступными. Сегодня такие насосы практически не используют. Если их кто-то и приобретает, то это водители старого поколения, которые не доверяют электронике. Однако, специалисты считают, что такой насос должен быть обязательно и возить его с собой рекомендуется. Даже если в машине при покупке такого насоса не было, его стоит приобрести. Он не займет много места в багажнике, но если колесо спустить в дороге или в какой-то другой ситуации, то его всегда можно будет накачать.

Ножные насосы намного удобнее ручных. Они оснащены встроенным манометром и это очень удобно, потому что сразу видно до какого уровня стоит качать колесо.

Конечно, электрический вариант удобен в использовании и не стоит прилагать силу в процессе накачивания, но не всегда есть возможность им воспользоваться. Именно поэтому специалисты и рекомендуют приобретать механический вариант, который позволит не только накачать колесо там, где нет электричества, но и следить за давлением в шинах.

Электрические насосы пользуются огромной популярностью, и современные водители обращают внимание именно на такие модели, потому что они удобны в использовании. Современные модели портативные и их можно возить с собой. Но многие водители покупают их для того, чтобы использовать в гараже. Нередко такие насосы можно встретить в СТО, а также в шиномонтажных мастерских.

Дешевые модели не имеют никаких дополнительных аксессуаров. Некоторые даже в сумку не спрятаны. И если возникла необходимость приобрести насос, то стоит выбирать модели в средней ценовой категории.


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