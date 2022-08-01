Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 10 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Новости партнеров

Как правильно подобрать тонировочную пленку для тюнинга автомобиля

10 августа 2022 09:40  [85]

Тонировка автомобиля – популярный метод тюнинга автомобилей. Процесс нанесения цветной пленки на окна и кузов автомобиля называется тонированием. Тонировка вашего автомобиля может сделать вашу поездку более стильной и крутой. Кроме того, тонировка помогает защитить автомобили от жары и бликов. Купить тонировочные пленки от UNIONDELTA можно на сайте stek.ru.

Критерии выбора тонировочной пленки для тюнинга автомобиля

Важно понимать, что такое тонировка и как она работает. Тонировка предполагает покрытие стекол вашего автомобиля цветной пленкой для создания изображения или рисунка на стекле. Тонированная пленка также поглощает свет и снижает видимость для водителей, особенно ночью или в условиях плохой освещенности. При выборе тонировочной пленки учитывайте такие факторы, как:


  • цена;

  • производитель;

  • гарантийное покрытие;

  • тип основного материала, используемого в основном слое пленки.

Кроме того, перед покупкой автотонировочной пленки проверьте пленку на гарантию производителя и эксплуатационные характеристики. Чтобы создать привлекательный дизайн, выберите рисунок, который дополняет цвета кузова вашего автомобиля и варианты отделки салона.

Популярность тонированных автомобилей

Тонировка популярна среди владельцев нестандартных автомобилей, потому что она придает их автомобилям крутой вид и защищает их от солнечных лучей, не препятствуя функционированию кондиционера или обогревателя. Поскольку большинство владельцев нестандартных автомобилей предпочитают темные цвета оконной пленки, для большинства автомобилей лучше всего подходят темно-синяя, зеленая или даже черная пленка. Посмотреть каталог тонировочных пленок можно посмотреть на сайте i-stek.ru.

Многие нестандартные автомобили поставляются с заводскими тонированными стеклами в качестве стандартного оборудования. Это также доступный способ изменить внешний вид вашего автомобиля, не тратя слишком много денег на новые детали или покраску. Стоимость тонировки стекол вашего автомобиля обычно дешевле, чем покраска автомобиля, так как вам нужно нанести только один слой пленки на стеклянные панели. Кроме того, тонировочную пленку легко чистить и снимать при необходимости.

Тонировка вашего автомобиля дает вам множество преимуществ по сравнению с нетонированными автомобилями, включая защиту от солнечных лучей, внешний вид, который никогда не потускнеет, и уединение от посторонних глаз, когда вы припаркованы ночью или в укромных местах, таких как гаражи или задние дворы. Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что тонировать автомобиль легко, недорого и, безусловно, стоит.


*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph