Глеб Никитин: "Мы по праву гордимся военной авиацией нашей страны" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление военнослужащим с Днем Военно-Воздушных сил России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Уважаемые военнослужащие Военно-Воздушных сил России, дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 110 лет со дня создания военной авиации России. К защитникам мирного неба всегда было особое отношение. Летчиков и тех, кто обеспечивал возможность полетов, окружал ореол романтики, ими восхищались и гордились, им подражали, их знали по именам. Профессия требует от человека постойной отваги и мужества, готовности к риску. При этом в авиации просто необходимы интеллект и обширные знания в самых разных областях, умение мгновенно принимать сложнейшие решения. Сочетание этих качеств делает вас по-настоящему уникальными специалистами", - говорится в тексте поздравления.

"В историю авиации навсегда вписаны имена уроженцев Нижегородской земли - Петра Нестерова и Валерия Чкалова. Мы помним и гордимся их подвигами и достижениями. Те поколения были не только первопроходцами, но и настоящими патриотами, готовыми встать на защиту интересов Родины. Огромную роль в обороне страны играли и играют оборонно-промышленные предприятия, расположенные в нашем регионе. В годы Великой Отечественной войны Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе выпустил каждый третий советский истребитель. Традиции, заложенные в то время, находят продолжение и сегодня.

Огромное спасибо всем, кто сегодня стоит на страже мирного неба России и защищает наших соотечественников. Мы по праву гордимся военной авиацией страны. Огромная благодарность ветеранам отрасли! Ваш вклад в безопасность России невозможно переоценить.

Желаю всем, чья профессия связана с небом, счастья и удачи во всем! Пусть дома вас всегда ждут родные и любящие люди!", - сказал губернатор.