Депутат Госдумы Вадим Булавинов взял на контроль вопрос с ремонтом в школе №167 Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы от Нижегородской области (фракция "Единая Россия") Вадим Булавинов взял на контроль ситуацию с ремонтом школы №167 в Нижнем Новгороде. Об этом сам депутат сообщил на своей странице Вконтакте.

"По поводу 167 школы есть три основных вопроса: откроется ли она 1 сентября? Будет ли ремонт выполнен качественно и безопасно для детей? И по каким причинам есть несостыковки в документах?", - задался вопросами парламентарий.

"По первому и второму вопросам подключусь, чтобы сделать всё возможное. Свяжусь и с главой района и с мэром города. Если будет нужно, подключу и другие инстанции", - пообещал Вадим Булавинов.

Он также добавил, что третьим вопросом нужно заинтересоваться правоохранительным органам в случае, если информация от родителей по сметам подтвердится. "Нужна проверка". - резюмировал депутат.