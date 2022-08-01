Депутат Госдумы Вадим Булавинов взял на контроль вопрос с ремонтом в школе №167 Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"
Депутат Госдумы от Нижегородской области (фракция "Единая Россия") Вадим Булавинов взял на контроль ситуацию с ремонтом школы №167 в Нижнем Новгороде. Об этом сам депутат сообщил на своей странице Вконтакте.
"По поводу 167 школы есть три основных вопроса: откроется ли она 1 сентября? Будет ли ремонт выполнен качественно и безопасно для детей? И по каким причинам есть несостыковки в документах?", - задался вопросами парламентарий.
"По первому и второму вопросам подключусь, чтобы сделать всё возможное. Свяжусь и с главой района и с мэром города. Если будет нужно, подключу и другие инстанции", - пообещал Вадим Булавинов.
Он также добавил, что третьим вопросом нужно заинтересоваться правоохранительным органам в случае, если информация от родителей по сметам подтвердится. "Нужна проверка". - резюмировал депутат.
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