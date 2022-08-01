Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 10 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2022 15:02  [39] Глеб Никитин посетил Дом культуры в Тоншаеве и пообещал помощь с транспортом
10 августа 2022 14:33  [88] Роспотребнадзор зафиксировал активизацию клещей в Нижегородской области
10 августа 2022 14:03  [102] Значительный прирост вакансий в сферах страхования и добычи сырья зафиксирован в Нижегородской области в июле
10 августа 2022 13:32  [126] Три новые специальности появятся в ординатуре ННГУ им. Лобачевского
10 августа 2022 12:34  [168] Глава ДНР Денис Пушилин впечатлен подходом Нижегородской области к благоустройству Харцызска
10 августа 2022 12:23  [104] Нижегородский проект "Доброрубль" вошел в рейтинг АСИ
10 августа 2022 11:28  [144] Нижегородские аграрии планируют собрать не менее 1,3 млн тонн зерна в 2022 году
10 августа 2022 10:56  [134] Нижегородский ЦУР организовал обучающие семинары для сотрудников мэрии
10 августа 2022 10:15  [145] Часть площади Минина и Пожарского перекроют с 10 августа из-за монтажа сцены ко Дню города
10 августа 2022 09:04  [203] Новый маршрут "Валдая" свяжет Стрелку и Нижневолжскую набережную
Общество

Глеб Никитин посетил Дом культуры в Тоншаеве и пообещал помощь с транспортом

10 августа 2022 15:02  [39] Общество
Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород"

Вопрос обеспечения транспортом Дома культуры в Тоншаеве будет решен. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время своего визита в Тоншаевский район 10 августа.

По словам главы региона, местный ДК был капитально отремонтирован в 2021 году. 

"Дом культуры великолепнейший, мало где можно встретить учреждения такого уровня. В то же время он является центром межпоселенченской централизованной клубной системы. То, насколько район обеспечен творческими коллективами, очень сильно радует. Такие талантливые люди обязательно должны иметь возможность выезжать и за пределы района, чтобы показывать свое творчество. Поэтому одно из решений, которое мы приняли сегодня, - обеспечить приобретение транспорта для нужд дома культуры", - сказал Глеб Никитин.

Всего в Тоншаевском районе проживает более 18 тысяч человек, почти половина - в сельской местности. На базе ДК в районном центре проходят выступления более 160 творческих коллективов, восемь из которых имеют статус образцовых ансамблей.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин посетил Пильнинский район.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph