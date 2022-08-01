Глеб Никитин посетил Дом культуры в Тоншаеве и пообещал помощь с транспортом Общество

Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород"

Вопрос обеспечения транспортом Дома культуры в Тоншаеве будет решен. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время своего визита в Тоншаевский район 10 августа.

По словам главы региона, местный ДК был капитально отремонтирован в 2021 году.

"Дом культуры великолепнейший, мало где можно встретить учреждения такого уровня. В то же время он является центром межпоселенченской централизованной клубной системы. То, насколько район обеспечен творческими коллективами, очень сильно радует. Такие талантливые люди обязательно должны иметь возможность выезжать и за пределы района, чтобы показывать свое творчество. Поэтому одно из решений, которое мы приняли сегодня, - обеспечить приобретение транспорта для нужд дома культуры", - сказал Глеб Никитин.

Всего в Тоншаевском районе проживает более 18 тысяч человек, почти половина - в сельской местности. На базе ДК в районном центре проходят выступления более 160 творческих коллективов, восемь из которых имеют статус образцовых ансамблей.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин посетил Пильнинский район.