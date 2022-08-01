Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Дзержинске выполнено уже на 80% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Дзержинске выполнено уже на 80%. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, подрядчик завершил укладку трех километров тропинок. Часть из них заасфальтирована, а часть покрыта тротуарной плиткой. Уже на следующей неделе будет установлено 65 торшерных светильников.

Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, парк должен постоянно обновляться, наполняться новыми площадками и аттракционами.

Также в парке уже обустроена площадка для воркаута. На площадке для игры в городки выполнено основание из щебня, установлен бордюрный камень и смонтирован навес для зрителей. На площадке для выгула собак производится монтаж шлюза входной группы, установлено оборудование площадки.

Глава молодежной администрации Дзержинска Илья Власенков отметил, что самой популярной спортивной территорией в парке является скейт-площадка. Также он призвал жителей не раскрашивать фасады домов и новых площадок.

"Если вы готовы приложить руку к графическому оформлению города, обращайтесь, решим, как это лучше сделать", - сказал Илья Власенков.

Всего на благоустройство второй очереди Центрального парка культуры и отдыха, а также исторической части – сквера на площади Дзержинского и пешеходной улицы Парковая аллея было выделено более 230 млн рублей из бюджетов разного уровня в рамках программы"Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что три сквера по программе ФКГС благоустроят в Дзержинске до конца 2022 года.