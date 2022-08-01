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Политика

Олег Лавричев: "День физкультурника - это праздник для всех, кто ведет здоровый образ жизни"

13 августа 2022 09:52  [63] Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление работникам и ветеранам сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба думы.

"Уважаемые спортсмены, работники и ветераны сферы физической культуры и спорта, приверженцы здорового образа жизни! Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Этот замечательный праздник отмечается в России уже более 80 лет, и принадлежит он не только профессиональным спортсменам, восхищающим нас своим мастерством, силой воли, характера, упорством и целеустремленностью, но и всем, кто ведет и пропагандирует здоровый образ жизни!
Ежегодно в нашем городе открываются новые спортивные объекты, где могут найти себе занятие горожане всех возрастов, проводятся масштабные спортивные события, реализуются программы и проекты, направленные на повышение роли физкультуры и спорта в нашей жизни. Это направление сегодня является одним из важнейших в рамках развития молодежной и социальной политики Нижнего Новгорода, ведь регулярные занятия спортом – залог здоровья и долголетия каждого из нас!", - сказал Олег Лавричев.

"Особые слова благодарности в этот праздничный день хочется сказать нашим легендарным тренерам, которые трудятся в нижегородских спортивных школах – Наталье Тишиной, Светлане Червяковой, Николаю Хозину, Максиму Симанову, Вадиму Карпычеву, Наталье Садовой и многим-многим другим прославленным наставникам. Вы приобщаете к спорту и здоровому образу жизни наше подрастающее поколение, нашу смену. Под вашим руководством ребята становятся мастерами спорта, отстаивают честь Нижнего Новгорода, региона и страны на различных соревнованиях. Наша гордость, художественные гимнастки и олимпийские чемпионки Дина и Арина Аверины, лыжник Артем Мальцев, саблист Кирилл Тюлюков, хоккеист КХЛ Алексей Потапов, легкоатлет-паралимпиец Дмитрий Сафронови многие другие, навсегда связали свою жизнь со спортом и по примеру своих тренеров тоже будут стремиться воспитать новых звезд мирового уровня.

От души желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, личных побед на спортивном поприще, новых рекордов и достижений!", - говорится в тексте поздравления.

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Теги:
Городская дума Спорт
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