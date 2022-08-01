Зачем нужна кредитная карта

Повышение качества жизни, финансовый резерв на чёрный день, пассивный доход — с помощью кредитной карты можно решать разные задачи. Главное — определиться с целью и подобрать подходящий продукт.
Кредитная карта является видом нецелевого кредита. Это значит, что вы можете распоряжаться деньгами как угодно: сделать ремонт, съездить в отпуск, обновить гардероб, погасить долги.
Для этих целей подходит карточка Альфа-Банка, которую можно оформить по ссылке бесплатно с доставкой на дом.
Преимущества предложения Альфа-Банка:
Можно оформить кредитную карту без посещения банка и держать её про запас. Зачем? Например, в качестве страховки на случай материальных затруднений.
Создание денежного резерва — основа финансовой грамотности. Накопления необходимы даже тем, кто работает на стабильной работе и регулярно получает зарплату. Ситуация может измениться в любой момент, и нужно иметь сбережения на случай, если источники дохода временно иссякнут.
Специалисты по управлению личными финансами советуют держать в резерве столько денег, сколько вам хватит минимум на полгода комфортной жизни. Как правило, этого срока достаточно для устройства на новую хорошую работу, поиска альтернативных источников заработка и решения жизненных проблем. Соответственно, размер финансовой подушки зависит от ваших потребностей: кому-то на месяц хватает 20 000 рублей, а кому-то нужно 200 000.
Создавать финансовую подушку безопасности можно разными способами:
Преимущество кредитки в том, что с ней вы получаете доступ к крупной сумме без урезания личного бюджета. К примеру, в Альфа-Банке можно получить лимит 500 000 рублей и выше, при этом требования по доходу вполне лояльные: от 5000 рублей после вычета налогов. Согласитесь, сложно быстро накопить такую сумму с зарплаты.
Комбинируя кредит и накопительный счёт либо вклад, можно получать пассивный доход.
Алгоритм действий следующий:
Таким образом, ваши личные деньги будут расти за счёт процентов по вкладу, а переплаты по кредиту не будет благодаря беспроцентному периоду. Вот зачем стоит выбирать карточку с максимальным льготным периодом: она позволит свести ежемесячные платежи к минимуму, возвращая лишь долг по кредиту и свободно пользуясь деньгами банка без уплаты процентов.
Чтобы повысить заработок, выберите программу с бесплатным обслуживанием и кэшбэком. Например, в Альфа-Банке действует кэшбэк до 33%, то есть на счёт будет возвращаться солидная часть потраченной суммы, что позволит ещё больше экономить.
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