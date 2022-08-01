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Зачем нужна кредитная карта

11 августа 2022 11:05  [88]

Повышение качества жизни, финансовый резерв на чёрный день, пассивный доход — с помощью кредитной карты можно решать разные задачи. Главное — определиться с целью и подобрать подходящий продукт.

Новый уровень жизни

 

Кредитная карта является видом нецелевого кредита. Это значит, что вы можете распоряжаться деньгами как угодно: сделать ремонт, съездить в отпуск, обновить гардероб, погасить долги.

 

Для этих целей подходит карточка Альфа-Банка, которую можно оформить по ссылке бесплатно с доставкой на дом.

 

Преимущества предложения Альфа-Банка:

 


  • льготный период — до 365 дней,

  • кэшбэк — до 33%,

  • бесплатное обслуживание — 1 год.

  • Льготный период позволяет тратить деньги банка и не платить проценты: на покупки, совершённые в течение первого месяца, проценты не начисляются год, на остальные траты действует беспроцентный период 100 дней.

Финансовая подушка безопасности

 

Можно оформить кредитную карту без посещения банка и держать её про запас. Зачем? Например, в качестве страховки на случай материальных затруднений.

 

Создание денежного резерва — основа финансовой грамотности. Накопления необходимы даже тем, кто работает на стабильной работе и регулярно получает зарплату. Ситуация может измениться в любой момент, и нужно иметь сбережения на случай, если источники дохода временно иссякнут.

 

Специалисты по управлению личными финансами советуют держать в резерве столько денег, сколько вам хватит минимум на полгода комфортной жизни. Как правило, этого срока достаточно для устройства на новую хорошую работу, поиска альтернативных источников заработка и решения жизненных проблем. Соответственно, размер финансовой подушки зависит от ваших потребностей: кому-то на месяц хватает 20 000 рублей, а кому-то нужно 200 000.

 

Создавать финансовую подушку безопасности можно разными способами:

 


  • регулярно откладывать часть дохода;

  • вкладываться в материальные ценности, которые при необходимости можно быстро продать;

  • заранее оформить кредит.

    •  

Преимущество кредитки в том, что с ней вы получаете доступ к крупной сумме без урезания личного бюджета. К примеру, в Альфа-Банке можно получить лимит 500 000 рублей и выше, при этом требования по доходу вполне лояльные: от 5000 рублей после вычета налогов. Согласитесь, сложно быстро накопить такую сумму с зарплаты.

 

Заработок на банковских продуктах

 

Комбинируя кредит и накопительный счёт либо вклад, можно получать пассивный доход.

 

Алгоритм действий следующий:

 


  • оформите кредитку с беспроцентным периодом,

  • используйте её для покупок, повседневных трат, оплаты счетов,

  • откройте вклад, депозит или накопительный счёт,

  • переводите зарплату и все поступления на вклад под проценты.

    •  

Таким образом, ваши личные деньги будут расти за счёт процентов по вкладу, а переплаты по кредиту не будет благодаря беспроцентному периоду. Вот зачем стоит выбирать карточку с максимальным льготным периодом: она позволит свести ежемесячные платежи к минимуму, возвращая лишь долг по кредиту и свободно пользуясь деньгами банка без уплаты процентов.

 

Чтобы повысить заработок, выберите программу с бесплатным обслуживанием и кэшбэком. Например, в Альфа-Банке действует кэшбэк до 33%, то есть на счёт будет возвращаться солидная часть потраченной суммы, что позволит ещё больше экономить.

 

Выбрать продукт и узнать условия можно на сайте Альфа-Банка онлайн за пять минут. Оформите кредитку, которая будет работать на ваши цели!

 

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