Зачем нужна кредитная карта

Повышение качества жизни, финансовый резерв на чёрный день, пассивный доход — с помощью кредитной карты можно решать разные задачи. Главное — определиться с целью и подобрать подходящий продукт.

Новый уровень жизни

Кредитная карта является видом нецелевого кредита. Это значит, что вы можете распоряжаться деньгами как угодно: сделать ремонт, съездить в отпуск, обновить гардероб, погасить долги.

Для этих целей подходит карточка Альфа-Банка, которую можно оформить по ссылке бесплатно с доставкой на дом.

Преимущества предложения Альфа-Банка:



льготный период — до 365 дней,



кэшбэк — до 33%,



бесплатное обслуживание — 1 год.



Льготный период позволяет тратить деньги банка и не платить проценты: на покупки, совершённые в течение первого месяца, проценты не начисляются год, на остальные траты действует беспроцентный период 100 дней.

Финансовая подушка безопасности

Можно оформить кредитную карту без посещения банка и держать её про запас. Зачем? Например, в качестве страховки на случай материальных затруднений.

Создание денежного резерва — основа финансовой грамотности. Накопления необходимы даже тем, кто работает на стабильной работе и регулярно получает зарплату. Ситуация может измениться в любой момент, и нужно иметь сбережения на случай, если источники дохода временно иссякнут.

Специалисты по управлению личными финансами советуют держать в резерве столько денег, сколько вам хватит минимум на полгода комфортной жизни. Как правило, этого срока достаточно для устройства на новую хорошую работу, поиска альтернативных источников заработка и решения жизненных проблем. Соответственно, размер финансовой подушки зависит от ваших потребностей: кому-то на месяц хватает 20 000 рублей, а кому-то нужно 200 000.

Создавать финансовую подушку безопасности можно разными способами:



регулярно откладывать часть дохода;



вкладываться в материальные ценности, которые при необходимости можно быстро продать;



заранее оформить кредит.



Преимущество кредитки в том, что с ней вы получаете доступ к крупной сумме без урезания личного бюджета. К примеру, в Альфа-Банке можно получить лимит 500 000 рублей и выше, при этом требования по доходу вполне лояльные: от 5000 рублей после вычета налогов. Согласитесь, сложно быстро накопить такую сумму с зарплаты.

Заработок на банковских продуктах

Комбинируя кредит и накопительный счёт либо вклад, можно получать пассивный доход.

Алгоритм действий следующий:



оформите кредитку с беспроцентным периодом,



используйте её для покупок, повседневных трат, оплаты счетов,



откройте вклад, депозит или накопительный счёт,



переводите зарплату и все поступления на вклад под проценты.



Таким образом, ваши личные деньги будут расти за счёт процентов по вкладу, а переплаты по кредиту не будет благодаря беспроцентному периоду. Вот зачем стоит выбирать карточку с максимальным льготным периодом: она позволит свести ежемесячные платежи к минимуму, возвращая лишь долг по кредиту и свободно пользуясь деньгами банка без уплаты процентов.

Чтобы повысить заработок, выберите программу с бесплатным обслуживанием и кэшбэком. Например, в Альфа-Банке действует кэшбэк до 33%, то есть на счёт будет возвращаться солидная часть потраченной суммы, что позволит ещё больше экономить.

Выбрать продукт и узнать условия можно на сайте Альфа-Банка онлайн за пять минут. Оформите кредитку, которая будет работать на ваши цели!

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