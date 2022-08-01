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Общество

Нижегородцев приглашают к участию в грантовом конкурсе Росмолодежи

11 августа 2022 11:45  [80] Общество

Фото: организаторы конкурса

Росмолодежь открыла прием заявок на второй сезон конкурса грантов. Заявки принимаются до 22 августа.

Напомним, что одним из направлений деятельности федерального агентства Росмолодежь является грантовая поддержка молодежных инициатив, которая становится не простой финансовой помощью, а настоящим социальным лифтом. Каждый грантополучатель стремится сделать мир лучше, а Росмолодежь помогает ему в этом.

В конкурсе могут принять участие граждане России от 14 до 35 лет. Для этого необходимо создать проектную инициативу в одной из 15 номинаций, охват которых достаточно широк: от экологии до популяризации ЗОЖ или развития туристической привлекательности региона. Например, номинация "#открывай_страну" направлена на развитие молодёжного туризма, а в номинации "#расскажи_о_главном" будут представлены проекты, направленные на развитие молодежных медиа.

С полным списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.

Нижегородцы могут получить на реализацию своего проекта 1 млн рублей. В первом сезоне заявки на гранты подали 14 013 человек. Росмолодежь оказала финансовую поддержку 1 063 участникам на общую сумму 867 931 000 рублей. 

Отметим, что разнообразие представленных номинаций говорит об основных векторах развития России: экологические просвещения, поддержка людей с ОВЗ, развитие культуры и образования, сохранение исторической памяти и многое другое. А государство поддерживает талантливых и активных россиян, которые стремятся помочь развитию страны с помощью своих инициативных проектов.

Подать заявку на участие в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" можно по ссылке.

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Теги:
Конкурсы Молодежь
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