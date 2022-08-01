Можно ли выучить английский самостоятельно?

Можно ли выучить английский язык самостоятельно? Наверное, этим вопросом задаются все, кто начинает учить язык и не может найти хорошего репетитора или не имеет возможности оплачивать курсы.

Специалисты считают, что выучить язык самостоятельно можно. Тест английского позволит определить уровень знания языка и подобрать верное направление. Самостоятельное обучение – сложный процесс. Такой подход обучения подходит тем, кто привык добиваться поставленных целей и прекрасно понимает, что легко не будет и работает на результат.

Если занятия будут организованы правильно и методика подобрана соответствующим образом, то проблемы по изучению будут решаться сами собой. В обязательном порядке нужно приобрести учебники и словари. Человек, который действительно хочет выучить язык, сможет добиться результата.

Самостоятельное обучение положительно складывается на кругозоре человека. Он приобретает новых знакомых, знакомится с интересной литературой и смотрит фильмы, которые бы никогда не посмотрел в переводе. Но, отдельного внимания заслуживает то, что человек начинает общаться в англоязычной среде и постепенно расстается со страхом быть непонятым.

Учим английский самостоятельно: разве это возможно?

Конечно, на изучение английского языка человека толкает интерес и возможности, которые перед ним откроются. Все мы прекрасно понимаем, что английский используется в самых разных сферах деятельности, и чтобы добиться подъема по карьерной лестнице, стоит обратить внимание на этот язык и начать его изучать.

Человек ставит перед собой цель и уверенными шагами идет к ее достижению. Если не будет желания, то сконцентрировать внимание будет проблематично, да и материал не будет восприниматься должным образом. Если изучение нового языка приносит удовольствие, то и сам процесс будет легким. Новые слова естественно вольются в словарный запас. Как показывает статистика, больших результатов добиваются те, кто имеет соответствующий настрой.

Не обойтись и без желания. Если его не будет, то и результата можно будет ждать долгие годы. Желание мотивирует нас на обучение. Язык должен нравиться, и если к нему проснется интерес, то будет и должный результат. Для кого-то знание английского языка – это профессиональная необходимость. Такие студенты показывают отличные результаты и могут освоить несколько уровней за короткий промежуток времени.

Специалисты советуют превратить желание в цель. Перед тем, как приступить к обучению, стоит решить, для чего английский нужен, и какой объем нужно освоить. Нужно поставить и временные рамки. И только в этом случае можно достигнуть нужной цели.

Какие учебники потребуются?

Учить язык без учебной литературы невозможно. Это прекрасно все понимают. Чтобы начать обучение, нужно купить следующие книги:

1. Самоучитель

Как бы ни возмущались репетиторы, но самоучитель действительно нужная вещь. Он позволяет освоить начальный уровень и выучить дежурные фразы, которые помогают начать разговор.

2. Словарь

Словарей много не бывает. И если человек решил учить язык, то он должен приобрести словарь. В процессе обучения станет понятно, какой словарь еще купить и как ими пользоваться.

3. Книги по грамматике

Учить язык без знания грамматики не получится. Когда человек посещает курсы, то грамматические знания дает учитель. Самостоятельное обучение подразумевает осваивание материала самостоятельно. В специализированных магазинах можно найти немало грамматических справочников и книг, где грамматика представлена в составе таблиц.

В процессе обучения нужно будет докупить книги для домашнего чтения. Выбрать есть с чего, т.к. ассортимент огромен. Подбирать литературу стоит в соответствии с уровнем. На начальном уровне стоит читать сказки и постепенно усложнять.

Чтобы проработать произношение, стоит просматривать обучающие ролики и стараться разговаривать с носителями.

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