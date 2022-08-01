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Бизнес

Банк "Открытие" запустил выдачу ипотеки военным по ставке 6,8% годовых

11 августа 2022 12:47  [85] Бизнес

Банк "Открытие" улучшил условия для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС). Военнослужащие получили возможность оформить "Ипотеку с господдержкой" под 6,8% годовых. 

Теперь участники НИС могут получить кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке от 6,8% годовых. Максимальная сумма кредита увеличилась до 3 724 000 рублей. Размер минимального первоначального взноса от 15%, при этом кредит должен быть выплачен до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе.

Также банк "Открытие" предлагает льготные услуги и сервисы, которые помогут провести сделку максимально быстро и удобно. Возможно удаленное проведение сделки, а также оценка объекта недвижимости без осмотра и по сниженным тарифам.

Военную ипотеку в банке "Открытие" могут оформить участники НИС - военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, национальной гвардии и органов государственной власти, в которых законодательством предусматривается прохождение военной службы.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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