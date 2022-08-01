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Бизнес

Только 6% российских компаний страхуют киберриски

11 августа 2022 15:16  [45] Бизнес

Только 6% российских компаний сегодня страхует киберриски и 21% планирует воспользоваться услугой, которая стала набирать популярность только в 2017 году после масштабной эпидемии вирусов-вымогателей. Часть компаний считает, что наличие страховки поможет быстрее восстановиться после реализованной атаки и сделает компанию более защищённой. Остальные пока не готовы внедрять услугу – в основном из- за отсутствия бюджета на нее.

Такие данные следуют из опроса, проведенного экспертами "РТК-Солар". В исследовании приняли участие почти 400 респондентов, среди которых представители промышленности, финансовой отрасли, транспорта, ритейла, ТЭК, госсектора и другие.

Сейчас страхуют киберриски, как правило, крупные корпорации и организации, обладающие значительными бюджетами и распределённой ИТ-инфраструктурой. Почти 2/3 респондентов, уже работающих с услугой, – это представители ИТ и финансов, то есть, наиболее цифровизированных сфер.

При этом в традиционно консервативных отраслях тоже есть такие компании. Так, 16% респондентов, использующих услугу, приходится на нефтегазовую и электроэнергетическую промышленность, и столько же на органы госвласти.

Киберстраховка делает компанию более защищенной – так считают 61% тех, кто заинтересован в услуге (уже используют или планируют). То, что выплата поможет быстрее восстановиться после инцидента, уверены 36% респондентов. Также 2/3 опрошенных считают, что их компания стала гораздо привлекательнее (для клиентов, партнёров, сотрудников) после внедрения киберстрахования.

Респондентов, которые пока не планируют страховать киберриски, большинство.

Основном барьером 33% опрошенных называют отсутствие бюджета на эту услугу и ее высокую стоимость. Более того, почти 70% опрошенных в принципе не готовы заложить в расходы по ИБ-страхование. На финансовые аспекты указывают в основном представители малого и среднего бизнеса. Для крупных компаний ключевой проблемой оказалось непонимание руководством необходимости подобной страховки. Среди других причин отказа – внутренние регламенты компаний и непонимание ценности услуги для бизнеса.

Примечательно, что 9% опрошенных признались, что на момент наступления киберинцидента пожалели, что у них не был оформлен киберполис, благодаря которому они могли бы восстановиться гораздо быстрее.

"Как видно, интерес к страхованию киберрисков со стороны организаций есть. Но существует определённое недоверие к новой для рынка услуге и нежелание тратить бюджет на инструмент, выгода которого непонятна. Однако это вопрос времени, – считает Дарья Кошкина, руководитель направления аналитики киберугроз "РТК- Солар". – Внедрение услуги страхования должно увеличить траты на ИБ на 10% - так считает большинство (33%) опрошенных нами. Заложить в бюджет дополнительные 20% готовы 15% компаний. Однако один только полис не поможет справиться с кибератакой — прежде, чем идти в страховую, нужно "довести до ума" свою ИБ- защиту. Вложения в киберзащиту и страховку должны быть сбалансированы – иначе такой финансовый инструмент не будет оправдан".

"РТК-Солар" — национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой — 70+ компаний из топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы первого и лидирующего в РФ коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar Интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов и центров обработки данных. Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России.

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