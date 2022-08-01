Всероссийский фестиваль уличного баскетбола NN Open пройдёт в Нижнем Новгороде 12 и 13 августа Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

После двухлетнего перерыва в Нижнем Новгороде снова состоится масштабный фестиваль уличного баскетбола NN Open. Об этом сообщили в медиа-отделе БК "Нижний Новгород",

В частности, в пятницу и субботу на территории спортивного комплекса "Горадром" на набережной Гребного канала (слева от Парка Победы) пройдут два всероссийских турнира по баскетболу 3х3 - NN Open и "Оранжевый мяч".

Так, 12 августа участники сыграют в групповом этапе NN Open, а квалификация и игры навылет состоятся 13 августа. Все матчи пройдут на центральном крытом корте "Горадрома".

Среди десяти команд в NN Open заявлены три нижегородских коллектива: "Красный якорь", Looney Tunes и "Гранат".

Расписание NN Open

12 августа, групповой этап с 16:00 до 21:30;

13 августа, групповой этап+квалификация и плей-офф с 12:30 до 17:30.

Прямая трансляция игр будет вестись в группе ФБНО Вконтакте.

Также параллельно с NN Open 13 августа с 10:00 до 16:30 на "Горадроме" состоится всероссийский массовый турнир "Оранжевый мяч 2022". В нём сыграют более 150 команд из Москвы, Брянска, Самары, Курска, Ухты и Нижнего Новгорода. Как рассказали организаторы, самым младшим участникам - 11-12 лет.

В субботу на площадке у "Горадрома" будут работать развлекательные зоны от баскетбольного клуба "Нижний Новгород" и Школы баскетбола "Поколения".

Кроме этого в рамках фестиваля пройдёт городской этап Спартакиады ветеранов спорта по баскету 3х3, а также турнир между детскими домами.