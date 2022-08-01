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Политика

Глеб Никитин: "Спорт объединяет людей разных профессий и поколений"

13 августа 2022 09:05  [90] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
 
"Уважаемые спортсмены, тренеры и все поклонники здорового образа жизни! Сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника!

Без спорта просто невозможно представить себе нашу жизнь. Для кого-то он стал призванием, а кто-то с его помощью поддерживает свое здоровье и получает заряд хорошего настроения. Спорт объединяет людей разных профессий и поколений, дарит яркие эмоции и впечатления. Многие жители региона  на тренировки  выходят целыми семьями. Такой досуг объединяет и сплачивает, становится опорой для совместного развития", - говорится в тексте поздравления.

"С каждым годом в Нижегородской области растет число тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Появляются новые спортивные объекты, позволяющие втянуться в спорт новичкам и дающие возможности развития для профессионалов. Началась работа над созданием ледового дворца, которого так не хватает региону. Строятся новые спортивные площадки в рамках национальных проектов и различных программ, приводятся в порядок существующие спортивные объекты. Достаточно назвать территорию Гребного канала, ставшую, по сути, крупным спортивным центром. Это очень большая работа, которая обязательно продолжится.

В День физкультурника хочу поблагодарить всех наших спортсменов и тренеров за преданность профессии. Ваше стремление всегда двигаться вперед не может не восхищать.

Отдельная благодарность ветеранам отрасли! Вы создали прекрасный фундамент, с помощью которого можно обеспечивать новое развитие.
Всем поклонникам здорового образа жизни желаю новых побед и достижений!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Спорт
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