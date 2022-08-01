Особенности облачной кассы

Не только реальные магазины должны работать через онлайн-кассу. Интернет-магазины должны осуществлять торговлю таким же образом. Атол онлайн – это решение проблемы и каждый владелец интернет-магазина может посетить сервис, чтобы подключить облачную кассу.

Облачная касса: что это такое и зачем она нужна?

Итак, облачная касса – это специальный сервис, который работает таким же образом, как и стандартная онлайн-касса. С помощью данного сервиса можно учитывать и фиксировать количество продаж. Фиксация осуществляется в соответствии с законодательством. Владельцы интернет-магазина должны подключить данный сервис в обязательном порядке.

Облачная касса требует покупки фискального накопителя. Его нужно будет зарегистрировать в ФНС. От стандартной она отличается лишь тем, что ее не придется размещать в офисе. Все данные о покупках сразу же отправляются в облако и хранятся там.

Кому без облачной кассы не обойтись?

Облачная касса – сервис, который подходит интернет-магазинам, а также компаниям, которые ведут свою деятельность дистанционно. Ее могут установить и те специалисты, которые работают постоянно на выезде. К примеру, это может быть служба доставки, такси или клининговые компании.

Несмотря на то, что данный сервис пользуется популярностью, далеко не все предприниматели готовые его установить. Однако, это сделать придется. Все дело в том, что государство следит за деятельностью предпринимателей и есть соответствующие законы, которых нужно придерживаться.

Основные особенности

Облачная касса имеет ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание. Мы не будем перечислять все и выделим основные. К ним можно отнести:



Для того, чтобы установить облачную кассу, ее не нужно покупать. Достаточно взять ее в аренду. И если услуга будет оказываться некачественно или что-то не понравится, то от сервиса можно будет отказаться в любое время и найти что-то другое.

Провайдер отвечает за работоспособность облачной кассы. Обновления и прочие нюансы никаким образом не касаются пользователя.

Перед тем, как сервис будет запущен в определенном интернет-магазине, происходит интеграция. И если пользователь решит подключить облачную кассу от «Атол», то ему предоставят инструкции по использованию и помогут настроить систему.

Пользователь получает доступ в личный кабинет. Там собирается вся необходимая информация о продажах, формируются чеки и можно следить за продажами.



Что касается цены, то специалисты считают, что она намного ниже, чем покупка онлайн-кассы и ее подключение.

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