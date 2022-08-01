Особенности облачной кассы

Не только реальные магазины должны работать через онлайн-кассу. Интернет-магазины должны осуществлять торговлю таким же образом. Атол онлайн – это решение проблемы и каждый владелец интернет-магазина может посетить сервис, чтобы подключить облачную кассу.
Облачная касса: что это такое и зачем она нужна?
Итак, облачная касса – это специальный сервис, который работает таким же образом, как и стандартная онлайн-касса. С помощью данного сервиса можно учитывать и фиксировать количество продаж. Фиксация осуществляется в соответствии с законодательством. Владельцы интернет-магазина должны подключить данный сервис в обязательном порядке.
Облачная касса требует покупки фискального накопителя. Его нужно будет зарегистрировать в ФНС. От стандартной она отличается лишь тем, что ее не придется размещать в офисе. Все данные о покупках сразу же отправляются в облако и хранятся там.
Кому без облачной кассы не обойтись?
Облачная касса – сервис, который подходит интернет-магазинам, а также компаниям, которые ведут свою деятельность дистанционно. Ее могут установить и те специалисты, которые работают постоянно на выезде. К примеру, это может быть служба доставки, такси или клининговые компании.
Несмотря на то, что данный сервис пользуется популярностью, далеко не все предприниматели готовые его установить. Однако, это сделать придется. Все дело в том, что государство следит за деятельностью предпринимателей и есть соответствующие законы, которых нужно придерживаться.
Основные особенности
Облачная касса имеет ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание. Мы не будем перечислять все и выделим основные. К ним можно отнести:
Что касается цены, то специалисты считают, что она намного ниже, чем покупка онлайн-кассы и ее подключение.
*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+